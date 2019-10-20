Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомостивчера в 21:30

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Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известия10:13

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу до 1%

Комсомольская правда09:50

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ruвчера в 23:37

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку квартир по эскроу-счетам

Телеканал 360°08:30

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБК08:55

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфакс06:54

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русском09:47
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ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки

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В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
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В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»

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Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
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