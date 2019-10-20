Экономика
REGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомостивчера в 17:30
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Общество
Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами
В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.
Интерфакс 04:55
Гаджеты
Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 05:53
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 03:40
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский
Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ вчера в 04:40
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Кино
«Малефисента» стала лидером российского кинопроката
Продолжение фантастической сказки 2014 года под названием "Малефисента: Владычица тьмы" возглавило прокат в России.
Neva.Today вчера в 23:10
Армия и оружие
Минобороны России получило полковой комплект С-400
Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском 02:50
Общество
Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк
В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.
URA.Ru 00:45
Общество
Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России
В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
РИА Новости 06:24
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Армия и оружие
МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Газета.Ru 07:44
Происшествия
Учительница в Татарстане заклеила первоклассникам рты скотчем
В Альметьевске (Татарстан) учительница первого класса в школе № 25 заклеила детям рты скотчем.
Известия 06:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова случайно показала кольцо, похожее на помолвочное
Правдивы ли сплетни, покажет время. Пока что Ольга Бузова переживает за интимную жизнь Тимура Батрутдинова.
Lisa.ru вчера в 10:30
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
РИА Новости 07:36
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%
Акции "Яндекса" на открытии Московской биржи подорожали на 7,3%, до 2075 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск.
ТАСС 03:35
Общество
Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»
Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Интерфакс 06:25
Общество
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости 07:31
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 05:53
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
МонаВиста 18 октября в 11:23
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
РИА Новости 08:09
Общество
Четверть россиян назвали себя «жертвами перестройки»
Опрос проводился на фоне предложения депутата Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию «жертвы перестройки».
Эхо Москвы 01:17
Кино
Минкультуры раскроет данные о кинокомпаниях-должниках
Министерство в рамках проекта раскроет данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, включающую в себя возвратные деньги, и не выполнили обязательства по договору.
РБК 05:33
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 02:03
Политика
Поклонской отказали в визе в Японию
Московский Комсомолец 07:44
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru 00:00