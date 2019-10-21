Экономика

Deita.ruDeita.ruСбербанк снизит ставку по ипотеке

Сбербанк уже заявил, что такая льгота для россиян появится в самое ближайшее время. Уточняется, что снижение ставки по ипотеке будет возможно только в том случае, если компания-застройщик часть скидки своего кредита отдаст покупателю.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 17:30

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Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известия21 октября в 06:13

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русском21 октября в 05:47

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБК21 октября в 04:55

«Сбербанк» предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках

Finam.Ru21 октября в 03:18

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфакс21 октября в 02:54

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 19:37

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 17:30
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 04:38, Вашингтон
Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Lenta.ru 02:31
Общество

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество

Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей

Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Армия и оружие

Песков заявил о предательстве США курдов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
РБК 04:23
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Футбол

Манджукич снизил требования по зарплате в два раза ради «МЮ»

ODDS.ru 03:46
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Футбол

Появилось изображение формы сборной России на Евро-2020

Российская газета 04:21
Общество

Киберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон

Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники.
Известия вчера в 21:37
Технологии

Медик рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире "Радио 1" дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона.
Piter.tv вчера в 08:41
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

МК-Спорт 03:29
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

Известия 03:14
Футбол

«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Известия вчера в 17:05
Политика

Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Голая Екатерина Варнава привела в восторг Полину Гагарину

Нокаут самая красивая, - написала Гагарина в комментариях. А вообще, Варнава любит подобные фотосессии, как с мужем, так и соло.
Paparazzi.ru 03:50
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Экономика

Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ

В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Москве правозащитник задержан за покушение на мошенничество

В Москве задержан директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков.
Вести.Ru 04:30
Политика

В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Ведомости вчера в 17:06
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Общество

В Сочи впервые покажут плацкартный вагон с душем и холодильником

Известия вчера в 03:14
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Общество

Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой

Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Политика

Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов

Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил РИА Новости в ходе форума "Россия-Африка" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
РИА Новости 04:23
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