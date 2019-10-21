Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.

с чего всё началось

Сбербанк уже заявил, что такая льгота для россиян появится в самое ближайшее время. Уточняется, что снижение ставки по ипотеке будет возможно только в том случае, если компания-застройщик часть скидки своего кредита отдаст покупателю.

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