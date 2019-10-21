Экономика
Deita.ruСбербанк снизит ставку по ипотеке
Сбербанк уже заявил, что такая льгота для россиян появится в самое ближайшее время. Уточняется, что снижение ставки по ипотеке будет возможно только в том случае, если компания-застройщик часть скидки своего кредита отдаст покупателю.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомости20 октября в 17:30
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«Сбербанк» предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках
Finam.Ru21 октября в 03:18
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