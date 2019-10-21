Экономика
REGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомостивчера в 21:30
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Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru вчера в 21:05
Происшествия
Установлены подозреваемые по делу о взрыве газа в Шахтах
Следственный комитет России установил двух подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о хлопке бытового газа в городе Шахты Ростовской области, где погибли пять человек.
Взгляд.ру 16:22
Политика
Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций
В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций.
ФАН 09:50
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 19 октября в 07:01
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета
При крушении вертолета Robinson R44 в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый.
Известия 16:27
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Политика
Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова
Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
РБК 13:55
Футбол
Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football опубликовало вторую пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:34
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 13:55
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС 07:50
Происшествия
На Бали россиянку задержали по подозрению в контрабанде наркотиков
Российскую туристку, француза и двоих таитянок задержали в международном аэропорту Бали с наркотиками при себе.
РБК 16:32
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
Росбалт 06:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 16:30
Происшествия
На востоке Москвы горит крупный склад
Складской комплекс загорелся вечером в понедельник на востоке Москвы.
Российская газета 16:43
Политика
Джонсон не пришел на заседание парламента по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не явился на заседание палаты общин парламента в понедельник, направив вместо себя министра по делам Brexit Стивена Баркли - такое поведение вызвало критику со стороны депутатов, которые посчитали его неуважительным по отношению к парламенту.
РИА Новости 16:07
Общество
Водителям посоветовали переобуть автомобиль в зимнюю резину
Водителям следует до начала следующей рабочей недели поменять на своих автомобилях летнюю резину на зимнюю, такие рекомендации озвучили синоптики погодного центра «Фобос» в понедельник, 21 октября.
Известия 16:37
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 08:29
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 07:43
Армия и оружие
Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ
Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 13:49
Общество
Суд отказался отложить рассмотрение дела об экстрадиции Ассанжа
Вестминстерский магистратский суд Лондона отклонил прошение адвокатов основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции в США, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 11:17
Политика
В Одессу прибыли американские катера
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера, которые были переданы Украине Соединенными Штатами Америки еще в 2018 году.
ТК Звезда 09:59
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 04:42
Армия и оружие
Госдеп назвал причину радиоактивного взрыва в Нёноксе
Заместитель помощника государственного секретаря Соединённых Штатов Томас Динанно рассказал, что стало причиной радиоактивного взрыва в селе Нёнокса Архангельской области.
News.ru 16:24
Футбол
Семин считает, что «Ювентус» — это не только один Роналду
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем сопернике в Лиге чемпионов — туринском «Ювентусе» и лидере команды Криштиану Роналду.
Нева Спорт 16:56