Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
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URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21
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BFM.ru 19 июня в 17:12
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Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

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RT на русском вчера в 10:49
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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

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Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

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Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 июня

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Общество

В Москве за сутки выявили менее тысячи заболевших COVID-19

Последний раз меньше тысячи новых случаев заражения за сутки выявили 9 апреля. Тогда COVID-19 диагностировали у 857 человек.
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Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
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Общество

Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
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Общество

Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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Телеканал Sky Cinema выступил против расизма в США

Следующий шаг сделал популярный в США телеканал Sky Cinema, сообщает издание Independent.
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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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РФС утвердил перенос матча «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля.
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В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

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Российские продавцы потеряют триллионы рублей

Сектор непродовольственного ретейла в России может потерять более шести триллионов рублей по итогам года.
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В Пермском крае выявлено 64 новых случая коронавируса

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