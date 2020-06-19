Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
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RT на русском вчера в 10:49
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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
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Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
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REGNUM 02:32
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Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 июня
За последние сутки в Тульской области выявлено 86 новых случаев коронавируса.
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В Москве за сутки выявили менее тысячи заболевших COVID-19
Последний раз меньше тысячи новых случаев заражения за сутки выявили 9 апреля. Тогда COVID-19 диагностировали у 857 человек.
РБК 03:58
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store
CyberSport.ru 07:19
Технологии
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Пользователь Janisko воссоздал в Minecraft Чернобыльскую АЭС. Эту зону он сделает полностью играбельной в режиме «выживание».
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Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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Телеканал Sky Cinema выступил против расизма в США
Следующий шаг сделал популярный в США телеканал Sky Cinema, сообщает издание Independent.
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Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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Экономика
Российские продавцы потеряют триллионы рублей
Сектор непродовольственного ретейла в России может потерять более шести триллионов рублей по итогам года.
Lenta.ru 19 июня в 12:13
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«Спартак» играл так же, как и в предыдущих матчах при Тедеско. Сейчас им не надо показывать какую-то игру.
Матч ТВ 06:07
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В Пермском крае выявлено 64 новых случая коронавируса
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