Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

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URA.Ru19 июня в 04:12

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском19 июня в 12:03

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
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Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

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Под Липецком в ДТП погибли шесть человек

В Липецкой области в ДТП погибли шесть человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
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Общество

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

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Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

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Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

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Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

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Армия и оружие

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Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
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Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе перед смертью

Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе незадолго до смерти.
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Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
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В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

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