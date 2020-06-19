Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,5K

Политика В Кремле назвали волнующий Путина вопрос Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность. 182

Наука Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса. 17

Общество Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители ряда регионов России смогут наблюдать солнечное затмение.

Музыка BTS покорили рекорд Майкла Джексона На минувшей неделе k-pop группа поставила новый рекорд в музыкальном японском чарте Oricon. 1

Транспорт Названа причина затопления улиц в Москве после ливня Сегодня, 20 июня, из-за сильного ливня в российской столице были перекрыты многие улицы.

Политика Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) прокомментировал распространенные СМИ сообщения о том, что него может быть болезнь Паркинсона. 4

Общество Медик раскрыл способ меньше есть Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть. 45

Политика Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией. 20

Общество В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19 Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 1

Общество Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии. 929

Общество В Мурманской области смягчили режим ограничений Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. 20

Технологии Развеяны старые мифы о разработке автомата Калашникова Как известно, во второй половине 1940-х проходил конкурс среди конструкторов на создание нового автомата для вооруженных сил, основными претендентами были разработки Калашникова, Булкина и Дементьева.

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 22

Культура Второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно вышел в Wink Видеосервис Wink опубликовал эксклюзивную российскую премьеру второго сезона сериала «Пиарщица».