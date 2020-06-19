Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Политика
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.
РИА Новости вчера в 09:53
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
Общество
Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня
В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители ряда регионов России смогут наблюдать солнечное затмение.
Волжский.ру 19 июня в 05:20
Гаджеты
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе
В скором времени на европейском рынке поступит в продажу новая телевизионная приставка Xiaomi Mi TV Stick.
Rusargument 19 июня в 05:23
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Космос
Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца
Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
Российская газета 18 июня в 04:44
Музыка
BTS покорили рекорд Майкла Джексона
На минувшей неделе k-pop группа поставила новый рекорд в музыкальном японском чарте Oricon.
Popcake 01:00
Транспорт
Названа причина затопления улиц в Москве после ливня
Сегодня, 20 июня, из-за сильного ливня в российской столице были перекрыты многие улицы.
Комсомольская правда вчера в 12:18
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Политика
Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) прокомментировал распространенные СМИ сообщения о том, что него может быть болезнь Паркинсона.
Российская газета 01:13
Общество
Медик раскрыл способ меньше есть
Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
Известия вчера в 21:05
Общество
Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Российская газета вчера в 05:18
Экономика
Сбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки
Ранее Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 19 июня в 04:25
Политика
Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси
Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией.
REGNUM вчера в 11:54
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
Общество
Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии.
Мир новостей 19 июня в 04:24
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции
BFM.ru 19 июня в 17:12
Игры
Injustice: Gods Among Us бесплатно раздают на ПК и PlayStation 4
NewInform вчера в 13:02
Авто
При покупке автомобиля государство даст скидку: от 10 до 25%
Максимальную скидку, 25 процентов, могут получить те, кто живет на Дальнем Востоке. Достаточно даже временной регистрации.
News102.ru вчера в 17:42
Общество
В Мурманской области смягчили режим ограничений
Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском вчера в 14:30
Технологии
Развеяны старые мифы о разработке автомата Калашникова
Как известно, во второй половине 1940-х проходил конкурс среди конструкторов на создание нового автомата для вооруженных сил, основными претендентами были разработки Калашникова, Булкина и Дементьева.
Российская газета 19 июня в 04:41
Наука
В Израиле археологи обнаружили 3200-летний бронзовый «скипетр бога»
При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
Evo-rus.com вчера в 07:45
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Культура
Второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно вышел в Wink
Видеосервис Wink опубликовал эксклюзивную российскую премьеру второго сезона сериала «Пиарщица».
Sibnet Новости 19 июня в 09:39
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 вчера в 06:44
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Наука
Возможно, ученые обнаружили кандидата на темную материю
Проект по изучению темной материи XENON1T пытается обнаружить следы воздействия слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP) на обычную материю.
Хайтек+ 19 июня в 04:26