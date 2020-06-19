Экономика
Единый банкСбербанк начал взимать комиссии за переводы денег через банкоматы
Новые правила перевода денежных средств касаются не только других банков, но и клиентов самого Сбербанка.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
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Тарантас Ньюс вчера в 05:42
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Lenta.ru 11:33
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Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
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Судя по всему, вспышка началась на оптовом рынке — возможно, вирус прибыл в страну в замороженном мясе или морепродуктах.
BFM.ru вчера в 11:25
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С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Сегодня «Атлетико» встретится с «Вальядолидом»
Коэффициент на победу «Атлетико» составляет 1,38. На «Вальядолид» можно поставить по коэффициенту 10,50.
ГЛАС.RU 00:09
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Начальник генерального штаба сил национальной обороны Греции Константинос Флорос пообещал, что страна ответит на любые агрессивные действия Турции и готова сжечь всех, кто вторгнется на территорию государства.
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Звёздная пара Юлиан и Анастасия официально развелись после года совместной жизни.
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В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
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«Челси» объявил о трансфере Вернера
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Появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»
Короткий 30-секундный тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» опубликовал в своем Twitter-аккаунте режиссер картины Зак Снайдер.
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