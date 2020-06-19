Экономика

Единый банкЕдиный банкСбербанк начал взимать комиссии за переводы денег через банкоматы

Новые правила перевода денежных средств касаются не только других банков, но и клиентов самого Сбербанка.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

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Life.ru06:30

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RT на русскомвчера в 12:03

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъвчера в 03:43

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URA.Ruвчера в 04:12

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новостивчера в 09:21

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАССвчера в 02:24
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Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца

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РИА Новости 11:59
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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 05:27
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

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РБК вчера в 10:38
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Происшествия

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РБК 06:29
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В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Путин оценил заслуги медиков в снижении смертности от коронавируса

Lenta.ru 14:30
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Происшествия

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Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
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Футбол

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Сегодня ЦСКА на своём поле примет «Зенит»

В субботу, 20 июня, столичная «ВЭБ Арена» примет игру между ЦСКА и «Зенитом».
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Авто

Lada Vesta лишили одной комплектации

В самом «АвтоВАЗе» уход комплектации Luxe Prestige не опровергли и не подтвердили.
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Политика

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
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Культура

Федор Добронравов покинул театр Сатиры

Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры.
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Здоровье

Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом

Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 13:56
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Музыка

Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»

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Общество

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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

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Среди игроков НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В общей сложности у 11 игроков по результатам тестирования был выявлен коронавирус.
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Продинамили: бело-голубым могут присудить техническое поражение за COVID-19

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В Лондоне на 89 году жизни скончался актер Иэн Холм, исполнитель роли Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», звезда фильмов «Пятый элемент», «Бразилия», «Чужой».
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Появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»

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