Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

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Сбербанк придумал, как пенсионеру обойтись без карты «Мир»

Life.ruвчера в 06:30

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском19 июня в 12:03

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24
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Политика

Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RT на русском 04:47
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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
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Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
Известия 06:38
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Политика

Сопернику Лукашенко предъявили уголовное обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии и бывшему предправления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение по уголовной статье, рассказал «Интерфаксу» один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.
Ведомости вчера в 14:33
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Фигурное катание

Плющенко показал тренировку 11-летней Жилиной

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram видео с тренировки 11-летней Вероники Жилиной.
РИА Новости 05:08
Гаджеты

Huawei выпустит в срок Mate 40 и Mate 40 Pro

Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
Evo-rus.com 19 июня в 04:22
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Футбол

РФС официально объявил о переносе матча «Краснодара» и «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» перенесён на 19 июля.
RT на русском 07:35
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Здоровье

В Пермском крае выявлено еще 67 случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки выявлено еще 67 случаев коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 04:43
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Происшествия

Нападение на людей в британском Рединге признано терактом

REGNUM 06:56
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Известия вчера в 02:43
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Политика

Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
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Общество

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

В московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", проходит обыск, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье владелец галереи Игорь Маркин.
Интерфакс 07:19
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Политика

Российский «Пересвет» рассекретили

Lenta.ru вчера в 13:10
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
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Футбол

«Ливерпуль» уверенно победит «Эвертон» в 30-м туре АПЛ

Матч 30-го тура АПЛ «Эвертон» - «Ливерпуль» начнется в 21:00, судить мерсисайдское дерби будет Майк Дин, встреча пройдет без присутствия зрителей на трибунах.
ODDS.ru 03:23
Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Технологии

Конец Света 21 июня 2020 года предрек ученый

Что происходит 02:20
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Шоу-бизнес

Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

News.ru вчера в 14:35
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Культура

Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС вчера в 11:55
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Экономика

В Воронежской области построят завод по производству телевизоров

Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
ТАСС 19 июня в 07:19
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Игры

В «Insomniac Games» рассказали об SSD, DualSense, 3D-звуке для PS5

ГЛАС.RU 04:12
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Политика

Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова

Президент России Владимир Путин своим указом учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова. Об этом сообщается на сайте Кремля.
ИА Крыминформ 19 июня в 08:04
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