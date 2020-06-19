Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Газета.Ru 17:49
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Скончался автор песни «На заре» Олег Парастаев
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Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней
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BFM.ru 09:20
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18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
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РИА Новости 05:23
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Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение вчера в 23:40
Общество
Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах
В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.
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Весь состав московского «Динамо» ушел на карантин
Известия 17:59
Общество
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В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Дочь Филиппа Янковского репетировала эротическую сцену с бананом
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Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
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Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
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Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
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Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Общество
Воры забрались в дом лидера группы Uma2rman
Известия 17:15
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BTS презентовали новый сингл «Stay Gold»
Сингл дебютировал на 41 месте чарта Melon.
Popcake вчера в 08:41
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались непригодны для стрельбы
Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" новые самоходные минометы "Барс-8ММК", поскольку орудия оказались небоепригодны.
РЕН ТВ 00:13
Армия и оружие
Северная Корея пригрозила уничтожить США
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Расследовавший окружение Трампа прокурор согласился покинуть пост
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РИА Новости 02:08