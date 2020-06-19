Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском12:03

Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы

РИА Новости09:21

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru04:12

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ru03:54

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК08:33

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС02:24
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