Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Политика
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Динамо» село на карантин перед игрой с «Краснодаром»
«Динамо» разгромило московский «Спартак» в матче перед выходом с премьер-лили карантина. Игры прекратились в начале марта.
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Тульская медсестра в бикини стала моделью
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Faktom 12:47
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Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение
Pravda.Ru 18 июня в 06:28
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Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
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Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну
Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну.
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Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 18 июня в 03:23
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег
Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru 05:49
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
Наука
Риск смерти от коронавируса увеличивает высокий уровень кортизола
Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com вчера в 07:58
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
Общество
В Сан-Франциско во время протестов снесли памятник автору гимна США
Участники акций протестов против расовой дискриминации снесли три памятника в Сан-Франциско, один из которых принадлежал автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
Газета.Ru 15:43
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Общество
Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Газета.Ru 13:59
Футбол
«Спартак» выиграл в Туле у «Арсенала»
Вести.Ru 11:24
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Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
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Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Футбол
Овчинников прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»
Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
RT на русском 15:05
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
Игры
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam. Пользователям также доступна бесплатная демо-версия игры.
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 09:10
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59