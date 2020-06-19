Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

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"Сбер" послал государство куда подальше": Пронько раскрыл неприглядные факты

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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русскомвчера в 12:03

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъвчера в 03:43

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Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ruвчера в 04:12

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новостивчера в 09:21

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАССвчера в 02:24
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Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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