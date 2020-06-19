Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
Читать в источнике
Оценить6,5K
с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Коммерсантъ 13:41
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета 17:41
Политика
Разлив топлива в Норильске подорожал
«Норникель» проведет техревизию на 13,5 млрд рублей «Норникель» не только планирует потратить 10 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива топлива, но и выделит средства на внеплановую техническую ревизию своих промышленных объектов.
Коммерсантъ 10:26
Космос
На МКС обнаружили источник концентрации бензола
Ньюс-НН вчера в 07:01
Общество
Росстат рассказал о показателях безработицы в мае
На учете в службах занятости, по данным Роструда, в мае было зарегистрировано в качестве безработного 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице.
Российская газета 12:00
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Необходимости ставить антивирус на современные смартфоны практически нет, хотя и стоит учитывать несколько нюансов, рассказал агентству “Прайм” директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.
ПРАЙМ 19:04
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 млн
Известия 19:02
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1, созданной на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfaTime.ru 17:11
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Футбол
17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сейвам
Голкипер «Ростова» Денис Попов во встрече 23-го тура чемпионата России против «Сочи» установил новый рекорд высшего эшелона по числу совершенных в одном матче спасений.
ProstoProSport 16:51
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС 08:58
Политика
Германия вызвала российского посла из-за убийства в Берлине
Посла России в Германии вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ по поводу убийства гражданина Грузии в центральном районе Берлина.
Невские Новости вчера в 08:12
Футбол
Вернер прокомментировал свой переход в «Челси»
RT на русском вчера в 06:36
Политика
Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома
Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона.
РБК 17:59
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
RT на русском вчера в 19:29
Наука
Ученые рассказали о передаче коронавируса через общественные туалеты
Компьютерные симуляции, осуществленные китайскими исследователями, показали, что смыв воды в туалете может создавать воздушные вихри, которые распространяют аэрозольную взвесь с частицами коронавируса.
Planet Today вчера в 02:49
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено
Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня.
Общественное телевидение России 13:18
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Общество
Россияне смогут увидеть затмение Венеры
Россияне увидят затмение Венеры. В пятницу, 19 июня, астрологическое явление можно будет наблюдать практически на всей территории страны.
Российская газета вчера в 18:57
Здоровье
Врач объяснил, как определить рак по запаху
Врач-дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева рассказала, как можно определить наличие онкологического заболевания по специфическому запаху тела.
ToDay News Ufa 05:16
Футбол
Гвардиола сообщил, что Сане уйдет из «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что немецкий форвард Лерой Сане отказался продлевать контракт с клубом.
Нева Спорт 09:06
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
Здоровье
Массаж лица: эксперт рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга
Людям с аллергическими высыпаниями или воспалением на коже лица не стоит прибегать к массажу, поскольку это может принести вред.
Evo-rus.com 05:50
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 17 июня в 01:00
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на беспорядки с участием членов чеченской диаспоры в Дижоне.
Lenta.ru 13:58
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Космос
Марсоход Curiosity впервые сфотографировал Землю и Венеру
Марсоход Curiosity впервые сделал уникальный кадр, находясь на Марсе 2784 день. На фото попали одновременно Земля и Венера.
Дни24 09:04
Футбол
Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»
Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57