Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Коммерсантъ 20:19
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В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.
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Россия давно просчитала последствия выхода США из ДСНВ-3, заявил посол
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Российская газета вчера в 06:35
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BFM.ru 10:48
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Адаптивный карантин на Украине продлен до 31 июля
Как сообщается на официальном портале Минздрава Украины, адаптивные карантинные меры на территории страны будут продлены до конца июля 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 14:02
Футбол
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Известия 13:33
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Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня
В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители ряда регионов России смогут наблюдать солнечное затмение.
Волжский.ру вчера в 05:20
Происшествия
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РИА Новости 20:46
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RT на русском 20:46
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
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Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
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Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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Употребление кофе может снизить риск аритмии
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Одним из важнейших итогов Второй мировой войны, пишет Владимир Путин, стало создание современной системы международных отношений, которая вот уже 75 лет удерживает мир от крайних проявлений военного соперничества между государствами.
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ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя
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