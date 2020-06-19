Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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Футбол
«Локомотиву» отказали в поддержке
Болельщики клуба собираются протестовать до конца чемпионата Перед возобновлением чемпионата России по футболу одно из самых влиятельных фанатских объединений «Локомотива» United South объявило, что фактически отказывается от поддержки клуба до конца текущего сезона.
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Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны.
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Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
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ISU вернул прежнюю базовую стоимость элементов в фигурном катании
Советский спорт вчера в 12:08
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум
Центробанк впервые с 2015 г. понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п. п.) - до 4,5%,следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников
Американская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание поклонников, опубликовав в инстаграме свое архивное фото.
РИА Новости 12:02
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Происшествия
В Петербурге автомобиль семьи экс-депутата Госдумы сбил ребенка
Санкт-Петербург, 19 июня 2020, 18:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге 22-летняя дочь бывшего депутата Государственной Думы Дениса Волчека, который в настоящий момент находится под арестом по обвинению в мошенничестве в крупном размере, сбила переходившего дорогу по пешеходному переходу ребенка.
REGNUM 11:14
Киберспорт
Консольный релиз Insurgency: Sandstorm отложили из-за ситуации в мире
В специальном сообщении Focus Home и студия New World сослались на глобальную ситуацию в мире, которая повлияла на процесс работы над портом.
Игромания.ру 12:40
Политика
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение между двумя странами о взаимном признании виз.
ТАСС 10:27
Футбол
Божович прокомментировал поражение от «Ахмата»
Metaratings 13:48
Общество
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Политика
Путин заявил о достойном ответе России на угрозу коронавируса
Владимир путин отметил, что Россия достойно ответила на угрозу эпидемии благодаря консолидированному подходу к решению проблемы.
Вести ФМ 10:02
Футбол
«Ростов» открыл счет в матче с «Сочи»
Счет в матче на 1-й минуте матча открыл полузащитник ростовского клуба Роман Романов.
Советский спорт 13:08
Транспорт
В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение
Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде
Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
Общество
Оператор «Северного потока-2» сменил руководство
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2» сообщил о перестановках в руководства.
Lenta.ru 13:34
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Футбол
17-летний вратарь «Ростова» Попов отразил пенальти Заболотного
На 27-й минуте Антон Заболотный не реализовал пенальти. Удар экс-форварда «Зенита» отразил вратарь Денис Попов.
Бомбардир.ру 13:39
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Как отметил глава Чечни, местные наркодилеры жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга, а правосудие не отреагировало должным образом.
Lenta.ru 13:58