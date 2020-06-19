Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

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В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новостивчера в 09:21

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ruвчера в 04:12

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ruвчера в 03:54

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБКвчера в 08:33

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъвчера в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАССвчера в 02:24
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В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

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В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
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Футбол

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
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Общество

Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса

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Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян

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Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam

Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
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Врач рассказала, как можно определить рак по запаху

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ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений

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Авто

АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации

«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
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Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
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Нанесён огромный имиджевый удар по лиге.
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Окаменевший «мяч» из Антарктиды оказался яйцом древнего ящера

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Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
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США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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В Севастополе прошла генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы с участием техники и морской авиации прошла в субботу в Севастополе, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).
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В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом

Сразу в четырех американских штатах отмечен резкий прирост числа новых случаев заражения коронавирусом.
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