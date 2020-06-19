Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
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В Волжском открылся центр трансплантологии
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В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
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Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
Наука
Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян
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Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam
Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
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Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета
"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент.
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ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
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РИА Новости 08:52
Авто
АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 18 июня в 17:45
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Футбол
Газзаев — о матче «Сочи» с «Ростовом»: нанесён огромный имиджевый удар по РПЛ
Нанесён огромный имиджевый удар по лиге.
RT на русском 09:14
Наука
Окаменевший «мяч» из Антарктиды оказался яйцом древнего ящера
«Мяч» находился в скальной породе, возраст которой 68 млн лет. Исследователи утверждают — это яйцо древнего ящера.
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Лолита Милявская показала новую стрижку
Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета 05:25
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
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Общество
В Севастополе прошла генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы с участием техники и морской авиации прошла в субботу в Севастополе, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).
ТАСС 07:13
Происшествия
Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею при нападении на улице
Бургомистр туристического города Брюгге на северо-западе Бельгии Дирк Де Фау подвергся нападению: он получил ножевое ранение в шею и госпитализирован, преступник задержан.
ТАСС 08:53
Авто
Электромобили в России могут быть выгоднее бензиновых машин
Car.ru вчера в 10:09
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
Сразу в четырех американских штатах отмечен резкий прирост числа новых случаев заражения коронавирусом.
Деловое.ТВ 04:30