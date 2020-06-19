Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Общество ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 1,5K

Общество В Кузбассе сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса Выставочные залы и выставочные центры, танцевальные студии и кружки возвращаются к работе в Кузбассе, учебные центры возобновляют программы профессионального обучения безработных граждан. 25

Общество В Беларуси задержан конкурент Александра Лукашенко на выборах Один из потенциальных кандидатов, в недавнем прошлом глава Белгазпромбанка, господин Бабарико был задержан за попытку воздействия на свидетелей. 686

Происшествия Две организации одного из районов Алтайского края ушли на самоизоляцию Коронавирус выявили в местном отделении Сбербанка и ГИБДД В Смоленском районе Алтайского края коллективы сразу двух организаций ушли на самоизоляцию из-за коронавируса, пишет местная газета "Заря".

Кино Умер звезда «Властелина колец», сыгравший Бильбо Бэггинса Умер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии. Знаменитый актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет в Лондоне. 119

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 709

Футбол Президент «Сочи» высказался о разгроме «Ростова» Президент "Сочи" Борис Ротенберг порассуждал о домашнем матче 23-го тура чемпионате России с "Ростовом" (10:1).

Политика МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 271

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 858

Общество В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода». 5

Общество WSJ: В США откажутся от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов Американская компания-производитель десерта Eskimo Pie решила сменить название своего фирменного десерта, чтобы не обижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Нунавута в Канаде, Аляски и восточных районов Чукотки. 2

Игры Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября. 74

Здоровье Мясников назвал признаки опасной головной боли Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна. 40

Общество Красноярцы могут бесплатно сделать тест на антитела к коронавирусу Все желающие сделать тест могут пройти анкетирование здесь и здесь с 19 по 29 июня. Запись на исследование по телефону не проводится. 2

Шоу-бизнес Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.