Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
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Выставочные залы и выставочные центры, танцевальные студии и кружки возвращаются к работе в Кузбассе, учебные центры возобновляют программы профессионального обучения безработных граждан.
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В Крыму нашли большие запасы пресной воды
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Общество
В России разрешат приходить на пляж без маски
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Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix
Газета.Ru вчера в 10:25
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Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
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Коронавирус выявили в местном отделении Сбербанка и ГИБДД В Смоленском районе Алтайского края коллективы сразу двух организаций ушли на самоизоляцию из-за коронавируса, пишет местная газета "Заря".
АМИТЕЛ вчера в 23:37
Политика
Володин заявил, что «после Путина будет Путин»
По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
Evo-rus.com вчера в 08:45
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
Кино
Умер звезда «Властелина колец», сыгравший Бильбо Бэггинса
Умер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии. Знаменитый актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет в Лондоне.
NewInform вчера в 13:40
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Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех
Popcake вчера в 04:39
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Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Футбол
Президент «Сочи» высказался о разгроме «Ростова»
Президент "Сочи" Борис Ротенберг порассуждал о домашнем матче 23-го тура чемпионате России с "Ростовом" (10:1).
Газета.Ru вчера в 19:00
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском вчера в 05:25
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Игры
Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store
3DNews 18 июня в 13:12
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Общество
WSJ: В США откажутся от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов
Американская компания-производитель десерта Eskimo Pie решила сменить название своего фирменного десерта, чтобы не обижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Нунавута в Канаде, Аляски и восточных районов Чукотки.
Российская газета вчера в 22:24
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 18 июня в 12:58
Здоровье
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Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.
Известия вчера в 18:38
Происшествия
Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова
Профиль вчера в 01:09
Общество
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Все желающие сделать тест могут пройти анкетирование здесь и здесь с 19 по 29 июня. Запись на исследование по телефону не проводится.
ИА 1-Line вчера в 23:00
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Технологии
Павел Дуров призвал бойкотировать App Store и Google Play
Основатель Telegram предложил в качестве решения проблемы устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений.
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С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
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Московский Комсомолец 18 июня в 14:29
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Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости вчера в 18:56