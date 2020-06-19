Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Общество
В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:59
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
Здоровье
В Кировской области выявлено 47 новых случаев коронавируса
Состояние 27 пациентов врачи оценивают как тяжелое, из них 21 человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Киров.RU 04:24
Политика
Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне
Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RT на русском 04:47
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
ТАСС вчера в 05:44
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе
В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
Газета.Ru 04:32
Происшествия
В Киеве взорвался газ в жилом доме, есть погибший
В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
Здоровье
Источник: вспышка коронавируса произошла в новосибирской больнице
«Вспышка коронавируса в Новосибирской ЦРБ в поселке Краснообск, заразились врачи», — рассказал Тайге.инфо источник в сфере здравоохранения региона.
Тайга.инфо 00:48
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
РБК вчера в 17:19
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции
Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.
Эхо Москвы 19 июня в 18:08
Общество
Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах
Комсомольская правда вчера в 20:52
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Футбол
Геннадий Нижегородов: «Газзаев и Гинер звали в ЦСКА, но я остался в „Локо“ и не жалею»
Сын заканчивал в Германии школу и играл за "Шальке" U17.
Матч ТВ 02:25
Общество
Главврачу Коммунарки присвоено звание Героя Труда России
Звание Героя Труда России присвоено главврачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко.
Суть событий 04:11
Футбол
Клопп: никогда не уважал Рашфорда больше, чем сейчас
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил общественную деятельность нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.
Чемпионат 04:17
Происшествия
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Ефремова
Актер Михаил Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем, сообщил источник, близкий к следствию.
Взгляд.ру вчера в 05:44
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 19 июня в 06:02
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Кино
Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы
Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер», которую снимет режиссер из Чили Пабло Ларраин, автор кинолент «Эма: Танец страсти» и «Джеки».
Городовой 18 июня в 13:53
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июле
По мнению заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, почти по всей европейской части России в июле может быть тепло и даже жарко.
МедиаПоток 19 июня в 11:34
Экономика
Перенос туров: условия не нравятся ни туристам, ни туркомпаниям
Проект постановления правительства, в котором оговаривается порядок переноса туров, не состоявшихся из-за пандемии коронавируса, а также возврата средств туристам, подвергся критике всех заинтересованных сторон.
ТурДом вчера в 06:42
Происшествия
Молния ударила посетителей московского парка «Коломенское»
В московском парке «Коломенское» в субботу, 20 июня, во время грозы молния ударила двух человек.
Известия вчера в 12:56
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
Общество
Лукашенко: Белоруссия не допустит у себя возрождения идей нацизма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая в Светлогорском районе Гомельской области мемориальный комплекс «Ола», заявил о важности противостояния попыткам фальсификации итогов Великой Отечественной войны и возрождению идей нацизма.
RT на русском 04:22
Шоу-бизнес
Венцеслав Венгржановский хочет получить развод от «сумасшедшей» жены
Звезда "Дома-2" Венцеслав Венгржановский планирует развестись со своей женой Дарьей, на которой он женился три месяца назад.
Pravda.Ru 04:40