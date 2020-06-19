Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском19 июня в 12:03

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Известия19 июня в 09:39

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21
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Общество

В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:59
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
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Здоровье

В Кировской области выявлено 47 новых случаев коронавируса

Состояние 27 пациентов врачи оценивают как тяжелое, из них 21 человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Киров.RU 04:24
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Политика

Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RT на русском 04:47
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

ТАСС вчера в 05:44
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе

В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
Газета.Ru 04:32
9
Происшествия

В Киеве взорвался газ в жилом доме, есть погибший

В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
26
Здоровье

Источник: вспышка коронавируса произошла в новосибирской больнице

«Вспышка коронавируса в Новосибирской ЦРБ в поселке Краснообск, заразились врачи», — рассказал Тайге.инфо источник в сфере здравоохранения региона.
Тайга.инфо 00:48
Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

РБК вчера в 17:19
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Политика

Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции

Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.
Эхо Москвы 19 июня в 18:08
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Общество

Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах

Комсомольская правда вчера в 20:52
Технологии

Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
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Футбол

Геннадий Нижегородов: «Газзаев и Гинер звали в ЦСКА, но я остался в „Локо“ и не жалею»

Сын заканчивал в Германии школу и играл за "Шальке" U17.
Матч ТВ 02:25
Общество

Главврачу Коммунарки присвоено звание Героя Труда России

Звание Героя Труда России присвоено главврачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко.
Суть событий 04:11
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Футбол

Клопп: никогда не уважал Рашфорда больше, чем сейчас

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил общественную деятельность нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.
Чемпионат 04:17
Происшествия

Стали известны результаты психиатрической экспертизы Ефремова

Актер Михаил Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем, сообщил источник, близкий к следствию.
Взгляд.ру вчера в 05:44
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Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
Игры

Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 19 июня в 06:02
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
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Кино

Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы

Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер», которую снимет режиссер из Чили Пабло Ларраин, автор кинолент «Эма: Танец страсти» и «Джеки».
Городовой 18 июня в 13:53
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в июле

По мнению заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, почти по всей европейской части России в июле может быть тепло и даже жарко.
МедиаПоток 19 июня в 11:34
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Экономика

Перенос туров: условия не нравятся ни туристам, ни туркомпаниям

Проект постановления правительства, в котором оговаривается порядок переноса туров, не состоявшихся из-за пандемии коронавируса, а также возврата средств туристам, подвергся критике всех заинтересованных сторон.
ТурДом вчера в 06:42
Происшествия

Молния ударила посетителей московского парка «Коломенское»

В московском парке «Коломенское» в субботу, 20 июня, во время грозы молния ударила двух человек.
Известия вчера в 12:56
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Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
28
Общество

Лукашенко: Белоруссия не допустит у себя возрождения идей нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая в Светлогорском районе Гомельской области мемориальный комплекс «Ола», заявил о важности противостояния попыткам фальсификации итогов Великой Отечественной войны и возрождению идей нацизма.
RT на русском 04:22
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Венцеслав Венгржановский хочет получить развод от «сумасшедшей» жены

Звезда "Дома-2" Венцеслав Венгржановский планирует развестись со своей женой Дарьей, на которой он женился три месяца назад.
Pravda.Ru 04:40
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