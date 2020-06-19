Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Со 2 июня Сбербанк вводит комиссию на внутрибанковские переводы через банкоматы в размере 1%. По словам представителей банка, что большинство клиентов используют "Сбербанк Онлайн" и sms-банк для совершения операций. Российские банки отменили так называемый банковский роуминг.

Сбербанк ввел комиссию 1% на переводы через банкоматы

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