Экономика
MosTimesСбербанк ввел комиссию 1% на переводы через банкоматы
Со 2 июня Сбербанк вводит комиссию на внутрибанковские переводы через банкоматы в размере 1%. По словам представителей банка, что большинство клиентов используют "Сбербанк Онлайн" и sms-банк для совершения операций. Российские банки отменили так называемый банковский роуминг.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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