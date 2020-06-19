Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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