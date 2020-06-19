Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС02:24

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском12:03

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ03:43

Эксперт оценил введение Сбербанком комиссии на переводы через банкомат

РЕН ТВ19:38
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости 14:39
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В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
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Политика

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.
РИА Новости 19:06
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ВОЗ заявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости 19:18
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Наука

Археологи обнаружили инцест у древней ирландской элиты

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Общество

Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня

В пятницу днем губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал очередное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу.
Lenta.ru 08:11
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства в Берлине

Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева, чтобы изложить ему позицию немецкой стороны относительно дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
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Шоу-бизнес

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Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
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Общество

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РБК 10:38
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Футбол

Пике: «Теперь нам будет очень трудно выиграть Ла Лигу»

Отрыв "сине-гранатовых" от "Реала" составляет 3 очка, при этом у мадридского клуба есть игра в запасе.
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С учетом доходов спортсмена, певица может получать около 1,5 миллиона рублей на воспитание дочери.
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Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Футбол

«Сочи» разгромил молодежную команду «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ

Футболисты "Сочи" разгромили дома "Ростов", который играл смешанным молодежным составом, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 15:05
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Кино

Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт

Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
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Общество

В Оренбуржье открываются летние кафе

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM 12:26
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Woman.ru 06:06
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Транспорт

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановили

Сегодня первый грузовой поезд прошел по обходному участку пути, который был построен для организации железнодорожного сообщения в Мурманской области на период работ на мосту через реку Кола.
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Происшествия

У терпевшего 18 часов любителя пива лопнул мочевой пузырь

Житель китайской провинции Чжэцзян, не посещавший туалет в течение 18 часов, попал в больницу с разрывом мочевого пузыря.
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Здоровье

Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° вчера в 05:55
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Происшествия

Утонувший в машине мужчина ездил на Кенон с компанией на рыбалку

Установлено, что четверо мужчин с двумя детьми отдыхали и рыбачили на берегу Кенона. Машина с людьми внутри покатилась в воду.
Чита.Ру вчера в 21:57
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Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку сервиса в России.
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Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
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Авто

Новому Mercedes-Benz S-Class оставят мотор V12

Новое поколение S-Class получает новую платформу, а самое роскошное исполнение Mercedes-Maybach сохраняет мощнейший бензиновый V12, который будет работать в паре с полным приводом 4Matic.
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Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
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Россияне смогут увидеть затмение Венеры

Россияне увидят затмение Венеры. В пятницу, 19 июня, астрологическое явление можно будет наблюдать практически на всей территории страны.
Российская газета вчера в 18:57
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Экономика

Меркель и Лагард заявили о масштабной угрозе стабильности ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвали лидеров стран Евросоюза как можно скорее принять план по восстановлению экономики.
РБК 12:32
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