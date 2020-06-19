Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
Читать в источнике
Оценить6,7K
с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 05:30
Происшествия
12-й пациент умер от коронавируса в Липецкой области
С начала эпидемии это уже двенадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрированная в регионе.
Kursk.com 05:01
Армия и оружие
В США засняли сверхсекретный самолет над пустыней Мохаве
В США в районе пустыни Мохаве попал на камеру сверхсекретный самолет, точнее даже два.
Территория новостей вчера в 13:20
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
ТАСС 05:41
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Политика
Неужели Маркс был прав?
25 мая, после смерти наркомана и рецидивиста Д.Флойда, произошло восстание черных, Антифа и плебса.
Новостной фронт вчера в 04:20
Общество
Собянин объявил дни бесплатной парковки
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице 24 июня и 1 июля этого года будет бесплатной.
Вести.Ru 05:23
Общество
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
Гроза и шквалистый ветер ожидаются в субботу в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 00:55
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Кино
Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»
На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
Super.ru вчера в 08:18
Энергетика
Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год
Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Газета.Ru 06:17
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Общество
В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 16:41
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Футбол
Игрок «Локомотива» Крыховяк: футболисты «Ростова» завоевали уважение
Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом".
Газета.Ru 05:55
Общество
Ушел из жизни экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев ушел из жизни после болезни.
Газета.Ru вчера в 01:57
Общество
Появились возможные сроки выпуска российской вакцины от коронавируса
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года.
Lenta.ru 06:10
Общество
Краснодарская «Золотая судья» Хахалева второй год не раскрывает доходы
Судья из Краснодара Елена Хахалева, известная как «Золотая судья», потратившая на свадьбу своей дочери $2 млн, не отчитывается о своих доходах уже второй год подряд, пишет «Блокнот Краснодар».
Полит.ру 05:55
Политика
Представители Бабарико подали документы в ЦИК Белоруссии
Представители инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико подали документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации кандидатом в президенты.
BFM.ru 05:10
Политика
Премьер-министр Армении не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МонаВиста вчера в 12:00
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском 18 июня в 19:29
Спорт
Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой
Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
ИноПроСпорт 18 июня в 12:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле
Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52