Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Эксперт оценил введение Сбербанком комиссии на переводы через банкомат

РЕН ТВвчера в 19:38

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русскомвчера в 12:03

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъвчера в 03:43

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБКвчера в 08:33

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ruвчера в 04:12

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новостивчера в 09:21

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАССвчера в 02:24
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Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
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12-й пациент умер от коронавируса в Липецкой области

С начала эпидемии это уже двенадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрированная в регионе.
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В США засняли сверхсекретный самолет над пустыней Мохаве

В США в районе пустыни Мохаве попал на камеру сверхсекретный самолет, точнее даже два.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
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Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Политика

Неужели Маркс был прав?

25 мая, после смерти наркомана и рецидивиста Д.Флойда, произошло восстание черных, Антифа и плебса.
Новостной фронт вчера в 04:20
Общество

Собянин объявил дни бесплатной парковки

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице 24 июня и 1 июля этого года будет бесплатной.
Вести.Ru 05:23
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Общество

Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

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Вечерний курьер 04:09
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
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Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве

Гроза и шквалистый ветер ожидаются в субботу в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 00:55
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

РБК вчера в 17:33
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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Кино

Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»

На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
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Энергетика

Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год

Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Газета.Ru 06:17
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Общество

В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
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Футбол

Игрок «Локомотива» Крыховяк: футболисты «Ростова» завоевали уважение

Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом".
Газета.Ru 05:55
Общество

Ушел из жизни экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев ушел из жизни после болезни.
Газета.Ru вчера в 01:57
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Общество

Появились возможные сроки выпуска российской вакцины от коронавируса

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года.
Lenta.ru 06:10
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Краснодарская «Золотая судья» Хахалева второй год не раскрывает доходы

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Представители Бабарико подали документы в ЦИК Белоруссии

Представители инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико подали документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации кандидатом в президенты.
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Премьер-министр Армении не приедет на парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском 18 июня в 19:29
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Спорт

Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой

Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле

Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
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