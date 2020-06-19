Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русскомвчера в 12:03

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъвчера в 03:43

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБКвчера в 08:33

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ruвчера в 03:54

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ruвчера в 04:12

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новостивчера в 09:21

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАССвчера в 02:24
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Футбол

Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru 10:43
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Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
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Политика

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
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Политика

В США и Швейцарии прекращают испытания гидроксихлорохина

Национальные институты здравоохранения США приняли решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном сегодня.
Вести.Ru 11:45
Единоборства

Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов

Metaratings вчера в 15:32
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Авто

АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации

«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
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Политика

Польский генерал назвал уязвимость партнерства Дуды и Трампа

Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.
Взгляд.ру 13:32
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
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Общество

В ПФР рассказали о льготе для граждан, имеющих более 30 лет стажа

«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», — сообщили в ПФР.
ФАН 03:04
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Политика

Антонов: Военные планы США направлены на сдерживание России и Китая

Военные планы США направлены на сдерживание РФ и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Life.ru 12:58
Общество

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 05:27
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Общество

В США отказались от названия эскимо из-за дискриминации эскимосов

Американский производитель мороженого Dreyer's, являющийся дочерней компанией швейцарской Nestle, решил отказаться от названия фирменного мороженого Eskimo Pie из-за дискриминации эскимосов.
Ruposters.ru 04:32
635
Общество

Власти Москвы объяснили причину подтоплений

Сильный ветер в столице повалил деревья, листва которых попала в канализацию и препятствовала стоку дождевой воды, из-за чего в столице образовались локальные подтопления, пояснил Бирюков.
Газета.Ru 12:40
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
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Политика

Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу

Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
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Общество

Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления

Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
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Космос

Новый ионный двигатель ИД-200 КР прошёл огневые стыковочные испытания

Москва, 20 июня 2020, 14:09 — REGNUM Российские специалисты успешно завершили огневые стыковочные испытания ионного ракетного двигателя ИД-200 КР, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
REGNUM 07:09
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Футбол

«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков

Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Политика

В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»

За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости вчера в 13:11
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
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Политика

Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50
Политика

Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд

Известия 07:24
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Происшествия

Женщина пострадала из-за взрыва в доме в Донецкой области Украины

Известия 07:17
Общество

Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии.
Мир новостей вчера в 04:24
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Общество

В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом

После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
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