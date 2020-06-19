Экономика
RT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Футбол
Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru 10:43
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Политика
В США и Швейцарии прекращают испытания гидроксихлорохина
Национальные институты здравоохранения США приняли решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном сегодня.
Вести.Ru 11:45
Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings вчера в 15:32
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Авто
АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
Политика
Польский генерал назвал уязвимость партнерства Дуды и Трампа
Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.
Взгляд.ру 13:32
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Общество
В ПФР рассказали о льготе для граждан, имеющих более 30 лет стажа
«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», — сообщили в ПФР.
ФАН 03:04
Политика
Антонов: Военные планы США направлены на сдерживание России и Китая
Военные планы США направлены на сдерживание РФ и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Life.ru 12:58
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 05:27
Общество
В США отказались от названия эскимо из-за дискриминации эскимосов
Американский производитель мороженого Dreyer's, являющийся дочерней компанией швейцарской Nestle, решил отказаться от названия фирменного мороженого Eskimo Pie из-за дискриминации эскимосов.
Ruposters.ru 04:32
Общество
Власти Москвы объяснили причину подтоплений
Сильный ветер в столице повалил деревья, листва которых попала в канализацию и препятствовала стоку дождевой воды, из-за чего в столице образовались локальные подтопления, пояснил Бирюков.
Газета.Ru 12:40
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Общество
Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
Космос
Новый ионный двигатель ИД-200 КР прошёл огневые стыковочные испытания
Москва, 20 июня 2020, 14:09 — REGNUM Российские специалисты успешно завершили огневые стыковочные испытания ионного ракетного двигателя ИД-200 КР, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
REGNUM 07:09
Футбол
«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков
Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости вчера в 13:11
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Политика
Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50
Политика
Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд
Известия 07:24
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Общество
Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии.
Мир новостей вчера в 04:24
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41