Экономика

Единый банкЕдиный банкСбербанк начал взимать комиссии за переводы денег через банкоматы

Новые правила перевода денежных средств касаются не только других банков, но и клиентов самого Сбербанка.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ruвчера в 04:12

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русскомвчера в 12:03

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новостивчера в 09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБКвчера в 08:33

Сбербанк придумал, как пенсионеру обойтись без карты «Мир»

Life.ru06:30

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъвчера в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАССвчера в 02:24
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Общество

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 10:04
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
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Происшествия

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Игры

Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно

Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
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Игры

Игра Detroit: Become Human вышла в Steam

Игра Detroit: Become Human вышла в Steam. Пользователям также доступна бесплатная демо-версия игры.
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Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о заморозках

Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы.
РИА Новости 08:47
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Политика

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Накануне президент России Владимир Путин представил статью о причинах Второй мировой войны и ее нынешнем восприятии.
ФедералПресс вчера в 19:29
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Происшествия

В Твери арестовали «вора в законе»

59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом.
Культуромания 03:23
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Происшествия

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Армия и оружие

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Свыше 5,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 148 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:39
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
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Россия защищена от возможных ударов США через Северный полюс

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Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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Хоккей

Кирилл Кольцов может продолжить карьеру в рижском «Динамо»

Защитник Кирилл Кольцов может перейти в рижское «Динамо», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к хоккеисту.
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Гаджеты

Apple может переименовать iPhone и iOS

Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ вчера в 06:16
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

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Игры

Electronic Arts обновили правила поведения в играх

Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
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Футбол

ЦСКА — Зенит 0:3 (2-й тайм)

«Зенит» почтил память всех погибших от коронавируса врачей Санкт-Петербурга в рамках социального проекта «Вместе победим».
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
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Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

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