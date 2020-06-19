Экономика
Единый банкСбербанк начал взимать комиссии за переводы денег через банкоматы
Новые правила перевода денежных средств касаются не только других банков, но и клиентов самого Сбербанка.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Общество
В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 10:04
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Игры
Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна вчера в 14:41
Игры
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam. Пользователям также доступна бесплатная демо-версия игры.
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 09:10
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о заморозках
Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы.
РИА Новости 08:47
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Накануне президент России Владимир Путин представил статью о причинах Второй мировой войны и ее нынешнем восприятии.
ФедералПресс вчера в 19:29
Происшествия
В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом.
Культуромания 03:23
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Происшествия
Два человека пострадали от удара молнии в парке в Москве
Мужчина и женщина пострадали от удара молнии в московском парке "Коломенское", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 11:47
Армия и оружие
В России более 5,6 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 5,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 148 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:39
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Музыка
Скончался автор песни «На заре» Олег Парастаев
Петербургский дневник 05:44
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform 12:48
Футбол
«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков
Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
Хоккей
Кирилл Кольцов может продолжить карьеру в рижском «Динамо»
Защитник Кирилл Кольцов может перейти в рижское «Динамо», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к хоккеисту.
Sports.ru вчера в 07:27
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ вчера в 06:16
Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
Футбол
ЦСКА — Зенит 0:3 (2-й тайм)
«Зенит» почтил память всех погибших от коронавируса врачей Санкт-Петербурга в рамках социального проекта «Вместе победим».
Матч ТВ 12:37
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57