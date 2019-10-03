с чего всё началось

Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка. Скомпрометированными оказались учетные записи по кредитным картам как минимум 200 клиентов. По данным газеты "Коммерсант", информация оказалась на черном рынке.

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.

Общество В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Здоровье В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.

Транспорт Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.

Единоборства Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.

Политика Путин не завидует положению Зеленского Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.

Наука Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.

Культура Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019 Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.

Общество В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.

Происшествия В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.