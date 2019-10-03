Происшествия
РИА НовостиСбербанк расследует возможную утечку данных клиентов
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка. Скомпрометированными оказались учетные записи по кредитным картам как минимум 200 клиентов. По данным газеты "Коммерсант", информация оказалась на черном рынке.
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с чего всё началось
«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе.RT на русскомвчера в 22:52
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