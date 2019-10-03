Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк расследует возможную утечку данных клиентов

Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка. Скомпрометированными оказались учетные записи по кредитным картам как минимум 200 клиентов. По данным газеты "Коммерсант", информация оказалась на черном рынке.
Читать в источнике
Комментировать255
с чего всё началось
«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе
.
RT на русскомвчера в 22:52

Подробнее о событии

Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов

РИА Новости00:55

Данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке

Коммерсантъ00:23

«Ъ»: данные более 60 млн россиян оказались в открытом доступе

ТАССвчера в 21:20

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Lenta.ruвчера в 22:19

Сбербанк сообщил о возможной утечке персональных данных клиентов

SIA.ruвчера в 22:13

Сбербанк проверяет возможную утечку данных клиентов

RT на русскомвчера в 22:52

«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

РБКвчера в 20:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Происшествия

Грузовик сбил крокодила в Подмосковье

Известия вчера в 16:01
Экономика

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Общество

В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Здоровье

В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС 01 октября в 06:51
Шоу-бизнес

СМИ узнали о проблемах со здоровьем у Михаила Боярского

Известия вчера в 21:16
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Армия и оружие

В Сирии испытали С-500 «Прометей»

В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54
Хоккей

Овечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ

Интерфакс-Спорт 01:28
Гаджеты

Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами

3DNews вчера в 13:01
Транспорт

Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Единоборства

Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Гаджеты

Microsoft представила беспроводные наушники Surface Earbuds

Актуальные Новости 01:33
Политика

Путин не завидует положению Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День вчера в 10:55
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru вчера в 09:52
Наука

Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги

Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости 01 октября в 15:43
Общество

Коллеги сильнее всего отвлекают жителей Екатеринбурга от работы

Большинство опрошенных признались, что сосредоточиться на работе им мешают разговоры коллег.
УралПолит.Ru 01:36
Культура

Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019

Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Экономика

«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook

Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Британка обнаружила смертельное заболевание на фотографии сына

Жительница английского графства Норфолк обнаружила на фотографии своего сына признак смертельно опасного заболевания, пишет Metro.
Life.ru 00:08
Армия и оружие

Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Здоровье

Врачи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат

Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 подали заявления на увольнение из-за маленьких зарплат.
Life.ru вчера в 23:30
Общество

В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей

Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service 01 октября в 11:46
Происшествия

В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога

В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 01 октября в 07:50
Финансы

После визита Зеленского и Гончарука в НБУ курс гривны резко упал

О визите главы Украины Владимира Зеленского вместе с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком сообщил на своей странице в Facebook член Совета НБУ Василий Фурман.
Экономика сегодня 01 октября в 13:59
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия

СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения

Издание указывает, что снятие Егоровой стало сюрпризом для диспетчеров аэропорта Внуково, которые проходят по делу о гибели в 2014 году президента французской Total Кристофа де Мардери в результате столкновения его самолета со снегоуборщиком.
РБК вчера в 20:43
Происшествия

В Москве женщина умерла после пластики груди

Московский Комсомолец вчера в 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное