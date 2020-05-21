Экономика
ИА БанкИнформСервисСбербанк раздал годовой лимит сельской ипотеки за 8 часов
Всего за 8 часов с момента запуска льготной программы «Сельская ипотека» в Сбербанк поступило 1 100 заявок на сумму более 100 млн рублей.
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Сбербанк за восемь часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку на годовой лимит
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