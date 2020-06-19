Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк разрешил переводить деньги без комиссии

Уточняется, что переводить деньги между счетами внутри банка с бесплатным лимитом в 50 тысяч рублей в месяц можно посредством СМС или мобильного приложения. Для операций через банкомат Сбербанка установлена комиссия в один процент, но не более тысячи рублей.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

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Сбербанк придумал, как пенсионеру обойтись без карты «Мир»

Life.ruвчера в 06:30

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском19 июня в 12:03

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24
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Бизнес Валерии и Пригожина прогорел

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Суд в Армении не стал арестовывать оппозиционера Царукяна

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Происшествия

Десять человек пострадали и один погиб при стрельбе в Миннеаполисе

По меньшей мере 10 человек получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы, которая произошла на территории города Миннеаполис, расположенного в американском штате Миннесота.
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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку»

Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.
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В Чувашии попрощались с Михаилом Игнатьевым

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Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

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В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

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В США заменят название эскимо из-за толерантности

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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

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Алла Пугачева показала фото с онкобольным Юдашкиным

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Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Президент Туркмении не приедет на парад Победы

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«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
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