Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк разрешил переводить деньги без комиссии

Уточняется, что переводить деньги между счетами внутри банка с бесплатным лимитом в 50 тысяч рублей в месяц можно посредством СМС или мобильного приложения. Для операций через банкомат Сбербанка установлена комиссия в один процент, но не более тысячи рублей.
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с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте
 банка.
Российская газета19 июня в 04:53

Подробнее о событии

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Известия19 июня в 09:39

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат

RT на русском19 июня в 11:29

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24
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