Экономика
Lenta.ruСбербанк разрешил переводить деньги без комиссии
Уточняется, что переводить деньги между счетами внутри банка с бесплатным лимитом в 50 тысяч рублей в месяц можно посредством СМС или мобильного приложения. Для операций через банкомат Сбербанка установлена комиссия в один процент, но не более тысячи рублей.
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с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.Российская газета19 июня в 04:53
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Фанаты «Спартака» вывесили пиджак на матче с командой Кононова
На стадионе в Юрмале фанаты местной команды вывесили пиджак. Spartaks gāž Riga - 2:1. Spartaka fani pasveicināja Kononovu.
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У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
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Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
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В США заменят название эскимо из-за толерантности
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