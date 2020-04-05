Клиенты Сбербанка имеют право получить отсрочку по кредитным выплатам в связи с финансовой ситуацией и пандемией коронавируса. Кредитные каникулы регулируются соответствующим законом, который оговаривает максимальную планку.

Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Происшествия В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП Автобус, который эвакуировал на родину украинцев, попал в аварию в Венгрии, восемь человек госпитализировали, сообщил во вторник заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Украины Игорь Шинкарюк.

Авто Mazda отзывает более 9 тысяч кроссоверов CX-5, проданных в России Как информирует 6 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в России отзывают свыше 9 тыс. автомобилей Mazda CX-5, которые были проданы в период с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Общество В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.

Общество Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

Общество В Пензенской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом Новые 19 случаев коронавируса зарегистрированы в Пензенской области, общее число зараженных увеличилось до 51 человека, сообщила во вторник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Политика Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.

Здоровье Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.