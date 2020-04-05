Коронавирус

NewInformNewInformСбербанк разъяснил условия получения права на кредитные каникулы

Клиенты Сбербанка имеют право получить отсрочку по кредитным выплатам в связи с финансовой ситуацией и пандемией коронавируса. Кредитные каникулы регулируются соответствующим законом, который оговаривает максимальную планку.
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Сбербанк разъяснил, как россиянам из-за пандемии коронавируса будут предоставлять отсрочки по выплатам кредитов

Эхо Москвы05 апреля в 07:00

Сбербанк уточнил ситуацию с кредитными каникулами

Вести.Ru05 апреля в 05:48

Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

РИА Новости05 апреля в 05:00

Сбербанк дал объяснения по кредитным каникулам

RT на русском05 апреля в 05:42

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

РБК05 апреля в 04:21

Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы из-за COVID-19

Интерфакс05 апреля в 03:07

Сбербанк дал разъяснения о предоставлении кредитных каникул

Банки.ру05 апреля в 03:05
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Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Общество

В Калининграде резко выросло число заболевших коронавирусом

Ещё трое заболевших — участники коллективного празднования дня рождения москвича, который отмечал торжество в Калининграде.
РБК Калининград 03:37
Игры

В игре No Man’s Sky скоро появятся пилотируемые роботы

Гилфорд, Великобритания, 7 апреля 2020, 09:48 — REGNUM Следующее обновление для No Man's Sky добавит в игру пилотируемых роботов.
REGNUM 02:48
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Футбол

Начнем потихоньку: матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах

Даже президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что играть при пустых трибунах лучше, чем не играть вообще.
Известия вчера в 17:00
Единоборства

Президент UFC не видит вины Хабиба в отказе от боя с Фергюсоном

Газета.Ru 02:50
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Происшествия

В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП

Автобус, который эвакуировал на родину украинцев, попал в аварию в Венгрии, восемь человек госпитализировали, сообщил во вторник заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Украины Игорь Шинкарюк.
РИА Новости 04:20
Авто

Mazda отзывает более 9 тысяч кроссоверов CX-5, проданных в России

Как информирует 6 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в России отзывают свыше 9 тыс. автомобилей Mazda CX-5, которые были проданы в период с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.
Tvoe-avto.com вчера в 15:33
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Общество

В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:31
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода на улицу

В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода граждан из дома. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.
Газета.Ru 02:20
Общество

Минпросвещения создало онлайн-платформу для дистанционного образования

Созданная Минпросвещения России система поможет преподавателям организовать процесс дистанционного обучения, уверен глава ведомства.
Политическая Экспертиза 04:18
Общество

В МЧС рассказали, что надо сделать для защиты от коронавируса

Как сообщает РИА "Новости", такие рекомендации дало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

Пятый канал 02:10
Общество

Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:28
Общество

В Пензенской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом

Новые 19 случаев коронавируса зарегистрированы в Пензенской области, общее число зараженных увеличилось до 51 человека, сообщила во вторник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 03:36
Происшествия

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС 02:46
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Здоровье

Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса

Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.
Российская газета 01:26
Общество

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Известия 03:23
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Интерфакс 04:08
Общество

В Москве только 4% новых заболевших COVID-19 вернулись из-за границы

Только 4% от числа новых заразившихся коронавирусом в Москве недавно вернулись из-за границы, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 04:31
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Интернет

Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки

Как сообщает ToDay News Ufa, функция позволяет общаться, не устанавливая приложение на устройство и без регистрации в сервисе.
ToDay News Ufa 04:37
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Экономика

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась впервые в истории

Об остановке мировой экономики заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в ходе брифинга, сообщает Znak.ru.
Новые Известия 04 апреля в 06:39
Футбол

Головин назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции, сообщает The Score.
Газета.Ru 01:20
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