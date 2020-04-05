Коронавирус
NewInformСбербанк разъяснил условия получения права на кредитные каникулы
Клиенты Сбербанка имеют право получить отсрочку по кредитным выплатам в связи с финансовой ситуацией и пандемией коронавируса. Кредитные каникулы регулируются соответствующим законом, который оговаривает максимальную планку.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы из-за COVID-19
Интерфакс05 апреля в 03:07
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Общество
В Калининграде резко выросло число заболевших коронавирусом
Ещё трое заболевших — участники коллективного празднования дня рождения москвича, который отмечал торжество в Калининграде.
Игры
В игре No Man’s Sky скоро появятся пилотируемые роботы
Гилфорд, Великобритания, 7 апреля 2020, 09:48 — REGNUM Следующее обновление для No Man's Sky добавит в игру пилотируемых роботов.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Футбол
Начнем потихоньку: матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах
Даже президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что играть при пустых трибунах лучше, чем не играть вообще.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Происшествия
В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП
Автобус, который эвакуировал на родину украинцев, попал в аварию в Венгрии, восемь человек госпитализировали, сообщил во вторник заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Украины Игорь Шинкарюк.
Авто
Mazda отзывает более 9 тысяч кроссоверов CX-5, проданных в России
Как информирует 6 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в России отзывают свыше 9 тыс. автомобилей Mazda CX-5, которые были проданы в период с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Общество
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода на улицу
В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода граждан из дома. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.
Общество
Минпросвещения создало онлайн-платформу для дистанционного образования
Созданная Минпросвещения России система поможет преподавателям организовать процесс дистанционного обучения, уверен глава ведомства.
Общество
В МЧС рассказали, что надо сделать для защиты от коронавируса
Как сообщает РИА "Новости", такие рекомендации дало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад
Общество
Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Общество
В Пензенской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Новые 19 случаев коронавируса зарегистрированы в Пензенской области, общее число зараженных увеличилось до 51 человека, сообщила во вторник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Здоровье
Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса
Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.
Происшествия
В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества
В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Общество
В Москве только 4% новых заболевших COVID-19 вернулись из-за границы
Только 4% от числа новых заразившихся коронавирусом в Москве недавно вернулись из-за границы, сообщает столичный оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Интернет
Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки
Как сообщает ToDay News Ufa, функция позволяет общаться, не устанавливая приложение на устройство и без регистрации в сервисе.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Экономика
В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась впервые в истории
Об остановке мировой экономики заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в ходе брифинга, сообщает Znak.ru.
Футбол
Головин назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции, сообщает The Score.