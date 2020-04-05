Коронавирус
ТАСССбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы для потребительского кредита, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей. В Сбербанке посоветовали оформлять отсрочку платежей только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов.РИА Новости05:00
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Общество
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
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Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
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В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
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Аксёнов анонсировал изменения в режиме работы предприятий Крыма
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Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
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Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
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В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев объяснил, что маску следует надевать при контакте с тем, кто может быть заражен коронавирусом.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Авто
«КамАЗ» показал конкурента «ГАЗели»
По предварительным данным грузовики массой 3,5 и 5 тонн могут получить 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, который использует ГАЗель Next.
Происшествия
В регионе диагностирован коронавирус еще у одного калужанина
На обсервации в санатории «Спутник» прибывают 12 калужан, 2041 – находятся под наблюдением дома, 1989 граждан сняты с наблюдения по результатам анализов.В инфекционной больнице на карантине находятся 25 человек.
Наука
В Ухане у кошек обнаружили коронавирус
Общество
В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Общество
Депутат Госдумы назвал мародерством просьбы россиян помочь им в кризис
Депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Поддубный сравнил с мародерством многочисленные записи россиян в социальных сетях, в которых они высказываются о необходимости финансовой поддержки со стороны правительства из-за экономического кризиса и коронавируса.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Общество
В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв
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Общество
Оперштаб: за сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны, общее число заболевших в стране выросло до 5389, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.