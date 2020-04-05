Коронавирус

ТАССТАСССбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

Индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы для потребительского кредита, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей. В Сбербанке посоветовали оформлять отсрочку платежей только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов.
РИА Новости05:00

Подробнее о событии

Сбербанк раскрыл дополнительные условия предоставления кредитных каникул

Ведомости04:25

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

ТАСС04:55

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Известия04:53

Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

РИА Новости05:00

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

РБК04:21

Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы из-за COVID-19

Интерфакс03:07

Сбербанк дал разъяснения о предоставлении кредитных каникул

Банки.ру03:05
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Происшествия

Сосед рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в Рязанской области

РИА Новости 05:53
Общество

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:33
Общество

Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 01:23
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
BFM.ru 05:27
Общество

Стала известна дата утверждения списка системообразующих предприятий

«Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу (10 апреля)», — сообщили РИА Новости в секретариате.
REGNUM 06:20
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

Аксёнов анонсировал изменения в режиме работы предприятий Крыма

Власти Крыма сегодня опубликуют указ о порядке работы предприятий Крыма на продленный период изоляции.
ИА Крыминформ 03:28
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Энергетика

Трамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:28
Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru 03 апреля в 05:00
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru вчера в 11:50
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев объяснил, что маску следует надевать при контакте с тем, кто может быть заражен коронавирусом.
МедиаПоток вчера в 06:27
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Авто

«КамАЗ» показал конкурента «ГАЗели»

По предварительным данным грузовики массой 3,5 и 5 тонн могут получить 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, который использует ГАЗель Next.
SpeedMe 04:41
Происшествия

В регионе диагностирован коронавирус еще у одного калужанина

На обсервации в санатории «Спутник» прибывают 12 калужан, 2041 – находятся под наблюдением дома, 1989 граждан сняты с наблюдения по результатам анализов.В инфекционной больнице на карантине находятся 25 человек.
Pressa40 вчера в 04:08
Наука

В Ухане у кошек обнаружили коронавирус

МонаВиста вчера в 07:49
Общество

В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.
РИА Новости 06:05
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru 03 апреля в 14:03
Общество

Депутат Госдумы назвал мародерством просьбы россиян помочь им в кризис

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Поддубный сравнил с мародерством многочисленные записи россиян в социальных сетях, в которых они высказываются о необходимости финансовой поддержки со стороны правительства из-за экономического кризиса и коронавируса.
Московский Комсомолец 06:10
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 03 апреля в 09:04
Общество

В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв

Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
ZAB.RU 06:17
Общество

Оперштаб: за сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны, общее число заболевших в стране выросло до 5389, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Эхо Москвы 06:31
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 02 апреля в 06:13
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