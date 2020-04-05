Индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы для потребительского кредита, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей. В Сбербанке посоветовали оформлять отсрочку платежей только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов.

с чего всё началось

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

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