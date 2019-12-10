Экономика

Вести.RuВести.RuСбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году. Об этом сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, передает РИА Новости.
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Греф сообщил о планах Сбербанка ввести рефинансирование своей ипотеки

РБКвчера в 10:08

Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России

Известиявчера в 10:17

Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Вести.Ruвчера в 06:55

Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки

RT на русскомвчера в 08:29

Сбербанк может ввести рефинансирование своей ипотеки в 2020 году - Греф

Интерфаксвчера в 09:10

Греф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки

ТАССвчера в 07:50

Греф считает, что сейчас «золотое время» для ипотеки

РИА Новостивчера в 07:13
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Происшествия

В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка

В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Российская газета 05:34
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»

Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Lenta.ru 02:52
Общество

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

ИА Республика вчера в 04:57
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Экономика

Счетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО

Счетная палата РФ провела проверку, как распределялись и использовались субсидии в сельхозпредприятиях в Южном федеральном округе.
161.ru вчера в 07:57
Экономика

Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
RT на русском вчера в 12:54
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус 09 декабря в 06:23
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском вчера в 05:50
Политика

Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:03
Здоровье

Руденя: в Твери построят новые корпуса онкодиспансера

Власти Тверской области изучают вопрос строительства новых корпусов онкологического диспансера, сообщил губернатор области Игорь Руденя на пресс-конференции в среду.
РИА Новости 02:55
Происшествия

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 04:04
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Телепрограмма вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Брэд Питт рассказал, как жил после расставания с Анджелиной Джоли

Знаменитый голливудский красавец – актер Брэд Питт – на днях разразился откровениями по поводу того, как протекала его жизнь после развода со своей бывшей супругой – Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 02:38
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Футбол

«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество

Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя российского Forbes

22 октября "АС Рус Медиа" подало в столичный арбитраж иск к "Сафмару" и потребовало "признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия" распространенное заявление группы о коррумпированности журналистов издания.
Интерфакс 05:33
Происшествия

Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге

Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.
ТАСС вчера в 12:36
Политика

Памфилова назвала выборы поводом, а не причиной протестов

Выборы депутатов в Мосгордуму 8 сентября были не причиной, а поводом для протестов, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
Коммерсантъ 05:25
Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
Политика

Песков назвал общую цель лидеров «нормандской четверки»

Российская газета 04:40
Футбол

«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Чемпионат вчера в 12:13
Экономика

Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
РИА Новости 05:51
Происшествия

В результате стрельбы в Джерси-Сити погибли 6 человек

В городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси, США) произошла перестрелка.
vtomske.ru 01:15
Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия вчера в 20:26
Экономика

На ипотечном рынке Петербурга зафиксирован опасный тренд

В заключении издание приводит мнение экспертов относительно попыток банкиров остановить негативный тренд за счет снижения первоначального взноса.
Online47.ru 04:52
Политика

Лавров рассказал о своей встрече с Трампом

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом США Дональдом Трампом и назвал темы, которые поднимались во время переговоров.
iReactor вчера в 18:21
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