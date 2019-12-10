Экономика

Вести.RuВести.RuСбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году. Об этом сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, передает РИА Новости.
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Сбербанк может ввести рефинансирование своей ипотеки в 2020 году - Греф

Интерфакс09:10

Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России

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Греф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки

ТАСС07:50

Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки

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Греф сообщил о планах Сбербанка ввести рефинансирование своей ипотеки

РБК10:08

Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Вести.Ru06:55

Греф считает, что сейчас «золотое время» для ипотеки

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