Экономика
Вести.RuСбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году
Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году. Об этом сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, передает РИА Новости.
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Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
"Сдали нервы" Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Футбол
Клопп: «Салах забил из сложнейшего положения. Понятия не имею, как»
Салах забил из самого сложного положения за всю игру.
Происшествия
Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси
Генконсульство России в Нью-Йорке не получало данных о россиянах, пострадавших во время стрельбы в Джерси-сити.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
Происшествия
В администрации Михайловского района прошли обыски
Есть неподтверждённая информация, что обыски могут быть связаны с проверкой сельскохозяйственного продовольственного кооператива «Прогресс», который работает в селе Бастан.
Общество
Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса
Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
Экономика
На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу
В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкоголь
Медики назвали алкоголь, который смертельно опасен для здоровья, так как вредит работе сердца и может привести к летальному исходу.
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Общество
Москва заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России
Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
Армия и оружие
США создает армию нового поколения
Одно из последних исследований Министерства обороны США показало, что к 2050 году может появиться целый ряд новых технологий, которые позволят превратить обычного солдата в кибернетически улучшенного бойца.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
Происшествия
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Игры
Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Общество
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Экс-мэр Москвы скончался на 84-ом году жизни.
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери
В Ижевске социальные работники обнаружили в квартире двухлетнего мальчика, который пять дней был без присмотра.