«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой обязать певца Филиппа Киркорова снести забор вокруг территории его особняка.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.