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Сбербанк решил перевести на удалёнку до 50% сотрудников

Сбербанк принял решение о переводе до 50% сотрудников на удалённый режим работы после рекомендаций мэрии Москвы. Об этом информирует пресс-служба банка.В источнике
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Коммерсантъ

Из-за распространения COVID-19 в Москве Сбербанк переведет 50% сотрудников на удаленку

Коммерсантъ14:22
Агентство Москва

Сбер переведет 50% сотрудников в Москве на удаленный режим работы

Агентство Москва14:08
ТАСС

Сбербанк переведет 50% сотрудников на удаленку после рекомендаций столичной мэрии

ТАСС13:45
Интерфакс

Сбербанк на фоне пандемии переведет 50% сотрудников на удаленку

Интерфакс13:59
РИА Новости

Сбербанк переведет до половины сотрудников на удаленку

РИА Новости13:49
РБК

Сбербанк перевел половину сотрудников на удаленку после просьбы Собянина

РБК13:46
RT на русском

Сбербанк решил перевести на удалёнку до 50% сотрудников

RT на русском14:00

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
Ведомости11:26
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русском12:33
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газета14:45
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

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Общественная служба новостей06:17
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

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REGNUM12:02
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Филиппа Киркорова

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В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

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РИА Новости03:41
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