Экономика
РИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба. Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья снизится с 8,5% до 8,1% годовых.
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Газета.Ru 14:05
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Голая телеведущая попала в прямой эфир женатого журналиста
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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В Москве на майские праздники закроют вход во все лесопарковые зоны
В Москве на майских праздниках будут закрыты все парки и особо охраняемые природные территории, сообщил министр правительства столицы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
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Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
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«Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах», - написала Дина Черемушкина.
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Пентагон опубликовал видео с НЛО
Пентагон опубликовал видео с «неопознанными воздушными явлениями», которые были замечены в подконтрольном армии США пространстве.
За рубежом 02:56
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Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Бывший полковник Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, оказался отрезанным от внешних связей в столичном СИЗО "Матросская тишина".
Газета.Ru вчера в 15:15
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Культура
Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II
RuNews24.ru 07:55
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Общество
На границах Тульской области действует пропускной режим
С 9:00 30 апреля в Тульской области действует режим цифровых пропусков на въезд и выезд из региона.
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АиФ-Верхняя Волга 08:19
Общество
Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению
Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru.
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Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
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Газета.Ru 13:23
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Найджел де Йонг: «Агуэро – один из величайших форвардов. Даже без мяча он вселяет страх в соперника»
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Найджел де Йонг высказался об игре с форвардом «горожан» Серхио Агуэро.
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Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
В середине апреля сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты собираются "сурово наказать" Китай за коронавирус.
Газета.Ru 09:28
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
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Общество
В Чувашии прошел «черный дождь»
В Чувашии в среду было зафиксировано необычное природное явление – черный дождь, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:51
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты после развода побежал в полицию писать заявление
Фитнес-тренер Дмитрий Иванов после развода с Лолитой Милявской написал заявлению в полицию, требуя наказать ее за клевету.
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Глава МИД Украины анонсировал полное прекращение огня в Донбассе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал согласование новой даты полного прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».
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