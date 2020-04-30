Экономика
Моя Москва.онлайнСбербанк решил снизить ставки по ипотеке с 6 мая
Клиенты смогут оформить кредит на квартиру в строящемся доме по ставке от 6,2%. С 6 мая Сбербанк планирует снизить процентные ставки по ипотечным кредитам. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
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RuNews24.ru 11:31
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С 4 мая 2020 года пропуска по работе смогут оформлять только работодатели.
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Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
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Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
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В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
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Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
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Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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ФСБ предотвратила теракты в Екатеринбурге
Коммерсантъ вчера в 07:28
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
В Японии специалисты обнаружили новую возможность лечения шизофрении, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:56
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RT на русском вчера в 14:45
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ вчера в 04:39
Общество
«Ведомости»: Минкомсвязь просит открыть книжные магазины в мае-июне
Минкомсвязь РФ направило правительству письмо с просьбой возобновить работу книжных магазинов в мае-июне.
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Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
Транспорт
Вестибюли трети станций московского метро будут закрыты с 3 мая
С воскресенья, 3 мая, Московский метрополитен закроет часть вестибюлей еще на 45 станциях, где значительно снизился пассажиропоток в связи с режимом самоизоляции, введенным в условиях распространения коронавируса.
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Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
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Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия вчера в 04:00
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Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Общество
На олигарха Босова подали в суд в США из-за бизнеса марихуаны
РИА Новости / Григорий Сысоев В суд Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе подан иск к владельцу "Сибантрацита" и "Востокугля" олигарху Дмитрию Босову.
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В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
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Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом
В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
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Ubisoft раздаёт Assassin’s Creed II в честь анонса новой части про викингов-ассасинов
Ubisoft устроила раздачу в честь анонса новой части, Assassin's Creed Valhalla, которая перенесёт противостояние между тамплиерами и ассасинами в эпоху викингов.
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Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
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За сутки в Ростовской области выявили еще 79 заболевших коронавирусом
За минувшие сутки в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 79 человек. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
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На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
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Дождь 29 апреля в 03:28
Здоровье
Врач-пульмонолог ответил на вопрос, почему коронавирус атакует молодых
Врач убежден, что коронавирус чаще всего атакует людей, которые уже страдают каким-нибудь заболеванием.
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