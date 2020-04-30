Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСбербанк решил снизить ставки по ипотеке с 6 мая

Клиенты смогут оформить кредит на квартиру в строящемся доме по ставке от 6,2%. С 6 мая Сбербанк планирует снизить процентные ставки по ипотечным кредитам. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

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Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

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