Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСбербанк решил снизить ставки по ипотеке с 6 мая

Клиенты смогут оформить кредит на квартиру в строящемся доме по ставке от 6,2%. С 6 мая Сбербанк планирует снизить процентные ставки по ипотечным кредитам. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Коммерсантъ30 апреля в 11:31

Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Ведомости30 апреля в 11:15

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирск30 апреля в 05:33

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфакс30 апреля в 10:24

Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке

РБК30 апреля в 11:22

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАСС30 апреля в 10:16

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости30 апреля в 10:44
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