Экономика
Моя Москва.онлайнСбербанк решил снизить ставки по ипотеке с 6 мая
Клиенты смогут оформить кредит на квартиру в строящемся доме по ставке от 6,2%. С 6 мая Сбербанк планирует снизить процентные ставки по ипотечным кредитам. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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Спорт
Никакого гринда: Assassin’s Creed Valhalla будет более сбалансированной и доступной, чем предшественница
Предшественницу Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Odyssey, многие геймеры ругали за гринд и раздувание времени прохождения за счёт него.
3DNews 17:38
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 8 получил новые комплектации в РФ
Новый китайский кроссовер Chery Tiggo 8, ранее предлагавшийся в России только в топовой модификации Prestige, получил более доступные исполнения, получившие название Active и Family.
SpeedMe вчера в 06:34
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга
Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
Общество
На олигарха Босова подали в суд в США из-за бизнеса марихуаны
РИА Новости / Григорий Сысоев В суд Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе подан иск к владельцу "Сибантрацита" и "Востокугля" олигарху Дмитрию Босову.
РЕН ТВ 10:50
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Гаджеты
Дизайн нового Xiaomi Redmi Note 9 раскрыт до анонса
Astera 29 апреля в 18:17
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском 05:42
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
Армия и оружие
Военные США застрелили мирного жителя в Сирии
Военные США застрелили мирного сирийца в провинции Дейр-эз-Зор, пишет 2 мая САНА.
Известия 18:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году
2 мая 1945 года Красная Армия штурмом овладела столицей Германии - Берлином.
Российская газета 17:00
Футбол
15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону»
1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".
ProstoProSport 01:40
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей 05:58
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
Общество
В Москве за сутки умерли 37 человек с коронавирусом
В Москве зарегистрировано еще 37 умерших от коронавируса, сообщил оперативный штаб столицы по борьбе с COVID-19.
Коммерсантъ 16:32
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Армия и оружие
Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар.
ТАСС 17:39
Политика
Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев оказался инфицирован коронавирусом COVID-19, такой результат стал известен по итогам проведения компьютерной томографии.
Газета.Ru 16:32
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5-2 млрд руб. Bloomberg 3 апреля сообщал, что в 2020 году государство планирует увеличить госдолг на 1-1,5 трлн руб или $ 13 – 19 млрд (план заимствований на этот предполагает привлечение 2,3 трлн руб.).
РБК 19:10
Кино
Актёра Яна Цапника превратили в Клинта Бартона из «Мстителей»
В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro вчера в 09:15
Технологии
Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета
С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ 19:03
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
Происшествия
На Украине при крушении одномоторного самолета погибли два человека
Одномоторный самолет разбился в пятницу в Днепропетровской области Украины, два человека погибли, сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости 12:33