Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.

с чего всё началось

Первым партнёром сервиса стала сеть оптовых продаж "Метро Кэш энд Керри". Доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сервис планирует работать без наценок, то есть, стоимость товара будет такой же, как в магазине.

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