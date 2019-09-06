Технологии

Эхо МосквыЭхо МосквыСбербанк решил заняться доставкой продуктов из магазинов

Первым партнёром сервиса стала сеть оптовых продаж "Метро Кэш энд Керри". Доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сервис планирует работать без наценок, то есть, стоимость товара будет такой же, как в магазине.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБКвчера в 17:02

Подробнее о событии

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

РБКвчера в 17:02

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Коммерсантъвчера в 22:36

Сбербанк решил заняться доставкой продуктов из магазинов

Эхо Москвы04:00

Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Ведомости01:35

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Дождь03:37

Сбербанк запустил «СберМаркет» для доставки продуктов

REGNUM00:55

Сбербанк будет доставлять еду из магазинов

Lenta.ru04:54
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Футбол

Гендиректор «Зенита» в ближайшее время встретится с Кокориным

Газета.Ru 04:32
Происшествия

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия вчера в 00:51
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Авто

Продажи новых автомобилей в России снова снизились

По итогам августа российский автомобильный рынок снова снизился, но падение оказалось минимальным.
Wroom.ru 04:31
Общество

В Индии 74-летняя женщина родила двойню

РИА Новости вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию

С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Политика

Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Гаджеты

Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music

Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

РИА Новости вчера в 17:45
Экономика

Trafigura и Сбербанк заключили первую сделку на блокчейне

Сбербанк заключил первую сделку через блокчейн с компанией Trafigura, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
РБК 05:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:08
Происшествия

Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

REGNUM вчера в 09:58
Политика

Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США

Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Происшествия

Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

ТАСС 04:35
Происшествия

Два года колонии грозит сибирскому школьнику за удар по капоту

Данил Сафронов, подросток 16-лет, вместе с трех месячным щенком отправился к другу в гараж ремонтировать машину.
НДН.инфо 03:50
Здоровье

Перинатальный центр Владивостока получит от Путина 16 млн рублей

Discover24 03:53
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Известия 00:17
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Кино

Человек-паук больше не появится в новых фильмах Marvel

Астрахань FM 04:10
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Известия вчера в 20:08
Гаджеты

Чёрный и белый варианты Google Pixel 4 засветились на видео

It means Google Pixel black and white color exposed and there is no gradient color.#GooglePixel4 Telegram - https://t.co/O0BSOy31x2 https://t.co/J99dXQAbPB pic.twitter.com/Q1kMDk3h1w — Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) September 5, 2019 У нас есть возможность взглянуть как на чёрную, так и на белую версии.
iXBT.com 04:43
Политика

Путин прокомментировал идею создания киберполиции

Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости киберполиции.
Московский Комсомолец 02:12
Космос

Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов

Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Экономика

В Сбербанке подсчитали средний чек на покупку букета к 1 сентября

Средний чек на покупку букета к 1 сентября составил 1,4 тыс. рублей, что на 5% ниже чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.
ТАСС 04:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное