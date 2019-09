It means Google Pixel black and white color exposed and there is no gradient color.#GooglePixel4 Telegram - https://t.co/O0BSOy31x2 https://t.co/J99dXQAbPB pic.twitter.com/Q1kMDk3h1w — Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) September 5, 2019 У нас есть возможность взглянуть как на чёрную, так и на белую версии.