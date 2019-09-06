Технологии
Эхо МосквыСбербанк решил заняться доставкой продуктов из магазинов
Первым партнёром сервиса стала сеть оптовых продаж "Метро Кэш энд Керри". Доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сервис планирует работать без наценок, то есть, стоимость товара будет такой же, как в магазине.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.РБКвчера в 17:02
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