с чего всё началось

О последствиях наводнения в Иркутской области говорили сегодня в Кремле. Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших от паводков, передает телеканал «МИР 24». Речь идет о займах на сумму в 163 миллиона рублей.

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших от паводков в Иркутске

Политика В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.

Происшествия Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.

Космос Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос На 95-м году жизни умер академик Российской академии наук (РАН) Тимур Энеев. Его не стало 8 сентября, говорится на сайте РАН.

Футбол Бекхэм приглашает Месси в «Интер Майами» Совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет подписать контракт с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает Radio Catalunya.

Футбол «Барселона» хочет купить хавбека «Наполи» Руиса «Барселона» проявляет интерес к испанскому полузащитнику неаполитанского «Наполи» Фабиану Руису, утверждает Mundo Deportivo.

Политика В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.

Политика Правительство Японии в полном составе ушло в отставку Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Транспорт Глава Саратова призвал горожан отказаться от личных автомобилей «Прошу, по возможности, в эти дни пересесть на общественный транспорт и отказаться от езды по городу на личном автомобиле», — заключил Исаев.

Политика Новак назвал дату проведения консультаций с ЕК и Украиной по газу Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва готова провести 19 сентября трёхсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной.

Политика «Ведомости» узнали о доступе «агента ЦРУ» Смоленкова к «чувствительной» информации. Он пять лет работал в Кремле Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором ЦРУ, не менее пяти последних лет работал главным советником в аппарате помощника президента России по внешней политике Юрия Ушакова.

Космос Робот «Федор» больше не полетит в космос Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

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Футбол Розетти удивлен ситуацией вокруг футбольных арбитров в России Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти выразил недоумение попыткой российских клубов вмешаться в работу судейского департамента РФС.

Происшествия Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.

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Происшествия Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории 18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.

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Шоу-бизнес Самая молодая миллиардерша в мире снялась для Playboy Самая молодая миллиардерша, модель Кайли Дженнер приняла участие в съемках знаменитого журнала Playboy.

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