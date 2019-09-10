Экономика
МИР 24Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших от паводков в Иркутске
О последствиях наводнения в Иркутской области говорили сегодня в Кремле. Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших от паводков, передает телеканал «МИР 24». Речь идет о займах на сумму в 163 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину, что в ближайшее время банк решит вопрос о реструктуризации кредитов жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, говорится в сообщении на сайте Кремля.Ведомостивчера в 08:33
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Сбербанк реструктурирует пострадавшим в Иркутской области кредиты на 163 млн рублей
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