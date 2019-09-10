с чего всё началось

О последствиях наводнения в Иркутской области говорили сегодня в Кремле. Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших от паводков, передает телеканал «МИР 24». Речь идет о займах на сумму в 163 миллиона рублей.

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших от паводков в Иркутске

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