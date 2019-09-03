Экономика

ВедомостиВедомостиГреф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье

РИА Новости07:17

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье после критики Путина

ИрСити08:43

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

ТАСС07:20

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводков в Иркутской области

IrkutskMedia10:00

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском07:13

Сбербанк согласился реструктурировать кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Интерфакс07:29

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Известия07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Политика

США ввели санкции против космического агентства Ирана

Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении космических ведомств Ирана.
REGNUM 14:22
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Происшествия

В Турции девочка из России утонула в бассейне

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Политика

Правительство Джонсона потеряло большинство в британском парламенте

Во вторник правительство Джонсона лишилось своего большинства, после того как Консервативную партию покинул депутат Филлип Ли.
РБК 11:38
Хоккей

КХЛ. ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Вести.Ru 14:57
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском вчера в 14:40
Политика

Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Происшествия

В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона

Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Происшествия

Для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко попросили 5 лет

Прокуратура затребовала пять лет лишения свободы Евгения Коваленко, обвиняемого в том, что во время несанкционированной акции протеста бросил в сторону росгвардейца мусорный бак.
Московский Комсомолец 13:33
Происшествия

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до пяти человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до пяти человек.
РБК вчера в 20:04
Политика

МИД Болгарии призвал не считать «освобождением» борьбу СССР с нацизмом

МИД Болгарии призвал Россию не называть борьбу СССР с нацистскими войсками "освобождением ВОсточной Европы от нацизма".
РЕН ТВ 15:14
Авто

ГАЗ представил модернизированный «Соболь»

Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Происшествия

Прекращено уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля

Lenta.ru 06:04
Авто

GM объявил спецпредложения на покупку автомобилей Cadillac и Chevrolet

Автоновости дня 07:59
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Гаджеты

Google выпустила релизную версию Android 10

Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Происшествия

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Экономика

VEON рассказал о новой дивидендной политике и стратегии с фокусом на ноу-хау

Телекоммуникационный холдинг VEON представил акционерам во вторник новую стратегию развития и конкретизировал дивидендную политику, обещая с 2020 года платить акционерам не менее 50% от свободного денежного потока.
Интерфакс 15:07
Происшествия

Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани

Пожарные локализовали возгорание на складе с пестицидами в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.
ТАСС 11:34
Транспорт

В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова

В Курортном районе Петербурга сегодня, 3 сентября, для автомобилистов открылась новая развязка Западного скоростного диаметра с Новым шоссе около поселка Белоостров.
Neva.Today 11:26
Политика

Скончалась сестра Юлии Тимошенко

Российская газета 14:16
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Шоу-бизнес

Объявившая о беременности Мария Миронова призналась, что давно замужем

RuNews24.ru 09:13
Игры

Сервис подписок на игры Uplay+ от Ubisoft уже доступен

Сегодня Ubisoft объявила, что её сервис подписок на видеоигры Uplay+ теперь официально доступен для ПК с Windows за 999 рублей в месяц.
3DNews 14:48
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Общество

В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».
RT на русском 05:23
Политика

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное