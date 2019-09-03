Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба банка по итогам поездки его председателя Германа Грефа в Тулун.
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Сбербанк после критики Путина реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения

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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:44, Вашингтон
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