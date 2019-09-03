Экономика
RT на русскомСбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба банка по итогам поездки его председателя Германа Грефа в Тулун.
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Экономика
Медведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Лукашенко передали проект программы интеграции с РФ
Проект программы по интеграции с Россией передали для дальнейшего одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Известия 10:45
Футбол
Фанаты «Кальяри» оскорбляли Лукаку. Ультрас «Интера» встали на их защиту
Ультрас-группировка «Интера» Curva Nord обратилась к нападающему Ромелу Лукаку.
Спорт-Экспресс 16:29
Театры
Светлана Захарова стала балериной года по версии «Позитано»
Культуромания 15:14
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Общество
Стало известно о новых способах кражи денег у россиян
Мошенники, которые пытаются различными способами украсть деньги с банковских счетов россиян, переориентировались с пенсионеров на экономически активных граждан 30-45 лет.
Ридус 17:58
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Гаджеты
Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа
В результате Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа и оказалось, что больше всего россияне покупали модель Xiaomi Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ.
Astera 16:08
Происшествия
Участника акции 27 июля Подкопаева приговорили к 3 годам колонии
В Москве Тверской суд приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева.
Московский Комсомолец 06:43
Экономика
«Уралсиб» передадут в доверительное управление после смерти Когана
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уже поступило ходатайство о приобретении прав на доверительное управление 81,8% акций «Уралсиба».
РБК 14:00
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
Дни24 09:24
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Транспорт
Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11
Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
RT на русском 10:30
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 15:47
Футбол
«Зенит» заявился на Лигу чемпионов
На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».
Евро-футбол.ру 15:27
Кино
Лучше Леджера? Критики предрекают Хоакину Фениксу номинацию на «Оскар» за «Джокера»
Popcornnews.ru вчера в 06:45
Армия и оружие
На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Авто
Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 22:57
Авто
Марка Ferrari представит в этом месяце два родстера
Текущий год является одним из самых загруженных в истории для Ferrari с точки зрения выпуска новой продукции, поскольку два Spider следуют за гибридом SF90 Stradale и F8 Tributo купе.
32CARS.ru 06:17
Космос
Ученые нашли на Венере признаки жизни
Японские ученые заметили признаки жизни на планете Венера.
Ugpressa.ru 16:47