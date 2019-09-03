Экономика
RT на русскомСбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба банка по итогам поездки его председателя Германа Грефа в Тулун.
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Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия 20:35
Армия и оружие
Полторы тысячи военных отрепетировали на Дворцовой смотр строя и песни
Во вторник, 3 сентября, в Петербурге прошла генеральная репетиция смотра строя и песни соединений, воинских частей и военных учебных заведений Петербургского военного гарнизона.
Петербургский дневник 11:27
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест
Российская газета 13:08
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости 17:34
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до второй категории
2 сентября ураган ослабел до четвертой категории, а 3 сентября — до третьей.
РБК 15:03
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая окончилась 25 лет назад
Pravda.Ru вчера в 02:17
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Все города из списка находятся в Азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК 20:24
Политика
В Госдуме оценили обвинения Польши в адрес России из-за репараций
Ранее Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что Варшава не получила репарации от Берлина, потому что "Москва приняла такое решение".
Москва 24 вчера в 11:03
Политика
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по «развалу» страны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые, по его мнению, приближают развал страны.
РИА Новости 20:56
Происшествия
Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
Газета.Ru 01:55
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Наука
Уровень Мирового океана может подняться на 16 метров
В более раннюю эпоху, четыре миллиона лет назад, уровень Мирового океана был на 23,5 метра выше нынешних значений.
МИР 24 вчера в 02:02
Экономика
Алабяно-Балтийский тоннель ведет из Польши в Россию
Проведя больше 20 месяцев в польской тюрьме, Андрей Черняков попросил отправить его на Родину, рассчитывая, что это зачтет Следственный комитет России (СКР), ведущий расследование.
Коммерсантъ 19:33
Политика
Рада направила законопроект о сокращении числа депутатов в КС
Верховная рада Украины направила в Конституционный суд законопроект об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.
RT на русском 12:03
Космос
Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре
По данным NASA, на сегодняшний день на орбите находятся более 2200 действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора.
ТАСС 16:35
Шоу-бизнес
Анна Семенович ради здоровья мужчин пообещала носить глубокое декольте
В личном блоге артистка пообещала почаще носить откровенное декольте.
Uznayvse.ru 07:56
Шоу-бизнес
Бузова и Темникова поборются за звание «любимой певицы»
В этом году за звание «Любимого блогера» поборются Ивлева, Галич, Дудь, Соболев и Адушкина.
Телепрограмма 17:56