Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба банка по итогам поездки его председателя Германа Грефа в Тулун.

Политика Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.

Армия и оружие Полторы тысячи военных отрепетировали на Дворцовой смотр строя и песни Во вторник, 3 сентября, в Петербурге прошла генеральная репетиция смотра строя и песни соединений, воинских частей и военных учебных заведений Петербургского военного гарнизона.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

Происшествия В турецком отеле утонула российская девочка Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.

Политика Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.

Политика Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире» Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.

Общество Ураган «Дориан» ослабел до второй категории 2 сентября ураган ослабел до четвертой категории, а 3 сентября — до третьей.

Происшествия Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы "Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.

Общество В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом Все города из списка находятся в Азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.

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Наука Уровень Мирового океана может подняться на 16 метров В более раннюю эпоху, четыре миллиона лет назад, уровень Мирового океана был на 23,5 метра выше нынешних значений.

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