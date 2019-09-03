Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба банка по итогам поездки его председателя Германа Грефа в Тулун.
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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводков в Иркутской области

IrkutskMedia10:00

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье после критики Путина

ИрСити08:43

«Сбербанк» реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Finam.Ru06:59

Греф ответил на критику Путина о нежелании помочь пострадавшим от паводка

РБК07:31

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

ТАСС07:20

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

РИА Новости07:36

Сбербанк согласился реструктурировать кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Интерфакс07:29
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