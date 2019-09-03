Экономика
RT на русскомСбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба банка по итогам поездки его председателя Германа Грефа в Тулун.
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Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацистами освобождением Европы
Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что термин "освобождение" ставит в привилегированное положение "некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы" в стране.
РИА Новости 19:04
Единоборства
ММА. Порье сравнил бой с Нурмагомедовым с фильмом о Рокки Бальбоа
Американский боец ММА временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Bookmaker-ratings.ru 16:56
Здоровье
Минздрав включит в нацкалендарь прививок вакцины еще от трех инфекций
Перечень прививок, входящих в национальный календарь, планируется расширить вакцинами против ветрянкой оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций.
Будущее России. Национальные проекты 19:00
Космос
В Сети появилось видео НЛО, пролетающего над жерлом вулкана в Мексике
Скот Уоринг снова удивил пользователей Сети новым видео. В ролике видно, как НЛО пролетает над жерлом вулкана в Мексике.
Территория новостей 16:01
Армия и оружие
ООН обвинила стороны конфликта в Йемене в военных преступлениях
Правозащитники ООН обвинили Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, правительство Йемена, а также повстанцев-хуситов в военных преступлениях, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 08:42
Экономика
США ввели очередную серию пошлин на китайские товары
Пошлина в 15% коснется импортируемых из КНР товаров объемом в $112 млрд. В частности, речь идет об одежде и обуви.
Интерфакс 01 сентября в 03:54
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Lenta.ru 15:34
Экономика
В России подорожало сливочное масло
По данным Росстата с декабря 2018 года по июль 2019 года цены на продукты питания выросли на 2,9 %. По данным ведомства, сливочное масло за этот период подорожало на 4,9 %. При этом в Минсельхозе отмечают, что Росстат приводит потребительские цены, которые отличаются по структуре формирования от цен производителей.
Sfera.fm вчера в 08:05
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Космос
Астрономы изучают «горные хребты» Млечного пути
AstroNews.ru 01:27
Политика
Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова на встрече с жителями Тулуна.
Москва 24 10:55
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» после развода собрался на передачу к Гузеевой
По словам артиста, продюсеры тележурналиста Андрея Малахова разбудили его рано утром и пригласили на его передачу обсудить развод с женой.
Народные новости 16:49
Футбол
Фанату клуба «Рейнджерс» пожизненно запретили посещать стадион за насмешки над покойной сестрой капитана «Селтика»
Болельщик шотландского «Рейнджерс» пожизненно лишился возможности посещать домашний стадион команды.
Матч ТВ 20:39
Происшествия
Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве
Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.
ТАСС 15:24
Происшествия
Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани
Пожарные локализовали возгорание на складе с пестицидами в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.
ТАСС 11:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Здоровье
Хакасских фермеров предупредили об африканской чуме свиней
REGNUM вчера в 06:55
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Финансы
Минфин 4 сентября проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 4 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года.
ТАСС 09:17
Происшествия
Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Армия и оружие
Полторы тысячи военных отрепетировали на Дворцовой смотр строя и песни
Во вторник, 3 сентября, в Петербурге прошла генеральная репетиция смотра строя и песни соединений, воинских частей и военных учебных заведений Петербургского военного гарнизона.
Петербургский дневник 11:27
Технологии
История одного программиста. Парень боролся с отцом за компьютер и победил
Свою историю парень с ником defval 1 рассказал на сайте Pikabu.
Телеканал 360° 20:23
Общество
Запашный перенес экстренную операцию
Российский дрессировщик, худрук Большого Московского цирка и заслуженный артист России Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике.
Lenta.ru 20:26