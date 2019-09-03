Экономика

ВедомостиВедомостиГреф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье

РИА Новости07:17

Греф ответил на критику Путина о нежелании помочь пострадавшим от паводка

РБК07:31

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

ТАСС07:20

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим о паводка в Приангарье после критики Путина

ИрСити08:43

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском07:13

«Сбербанк» реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Finam.Ru06:59

Сбербанк согласился реструктурировать кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Интерфакс07:29
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Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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Конгресс США начал новое расследование против Дональда Трампа

В центре внимания расследования - предполагаемое участие Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые обвиняли американского президента в связях с ним.
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В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25

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Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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В пресс-службе свердловского СУ СКР не стали комментировать "Уралинформбюро" эту информацию.
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Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
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Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября

В Москве введут временный запрет на продажу алкоголя и безалкогольной продукции в стеклянной таре на время празднования Дня города 7 и 8 сентября вблизи мест массовых гуляний.
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Выдачей кредитов в Сбербанке займется искусственный интеллект

12 августа сообщалось, что с 2021 года студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта.
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Александр Ерохин: «Караваева в „Зените“ встретят хорошо»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал переход в «Зенит» защитника Вячеслава Караваева.
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В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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Посольство назвало неприемлемыми слова Джонсона о Второй мировой

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В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
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Volkswagen объявила скидки на кроссовер Tiguan

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