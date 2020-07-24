Экономика
ПРАЙМСбербанк: россияне стали меньше экономить на еде
Россиян во втором квартале беспокоили здоровье и инфляция, при этом, несмотря на чувствительность к ценам, стало меньше экономящих на еде граждан, говорится в исследовании Сбербанком потребительских настроений россиян ("Ивановых").
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Политика
Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовности встать на колени перед жителями Хабаровского края.
Lenta.ru 04:17
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru 15:10
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Футбол
«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А
"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 17:40
Армия и оружие
В ходе учений ВДВ под Рязанью впервые десантировали БМД-4 с экипажем
Под Рязанью продолжаются учения ВДВ. Сегодня десантировали технику и впервые БМД-4. Эта машина десанта тяжелее своих предшественниц.
ГТРК Ока 10:33
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Наука
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
Американские и корейские ученые выяснили, что гепарин, входящий в состав морских водорослей блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир — главный препарат от COVID-19, применяемый в США.
РИА Новости 11:11
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Наука
Препарат от сердечного приступа разработали австралийские ученые
Ученые из Университета Монаша (Австралия) создали препарат, способный предотвратить сердечный приступ.
Live24 14:30
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В Сети появился трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики», который обещает стать первой крупной российской премьерой после возобновления работы кинотеатров, которые были закрыты на карантин в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания вчера в 08:00
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 09:24
Происшествия
После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Московский Комсомолец 09:19
Происшествия
Аэропорт в Хабаровске эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
Пассажиры и персонал аэропорта в Хабаровске эвакуированы из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.
RT на русском 22:39
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия 16:25
Армия и оружие
Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года.
Lenta.ru вчера в 14:57
Общество
Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%
Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
Саминвестор 04:56
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей 06:30
Здоровье
Врач предупредила об опасности повышения температуры тела по вечерам
По словам медика, в норме вечером температура тела может подняться на 0,4 градуса от нормы.
Известия 21:50
Общество
Тюменцы накормят голубей в поддержку митингов в Хабаровске
Как сообщало URA.RU, ранее в Кремле объяснили, кому выгодны митинги митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края.
URA.Ru 07:10
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 21:30
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
Общество
ООН: теплая погода в Сибири привела к пожарам в Арктике
Московский Комсомолец 12:39
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия 18:42