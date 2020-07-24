Экономика

ПРАЙМПРАЙМСбербанк: россияне стали меньше экономить на еде

Россиян во втором квартале беспокоили здоровье и инфляция, при этом, несмотря на чувствительность к ценам, стало меньше экономящих на еде граждан, говорится в исследовании Сбербанком потребительских настроений россиян ("Ивановых").
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Сбербанк выяснил, что больше половины россиян стали меньше экономить на еде

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Сбербанк: доля экономящих на еде россиян уменьшается

iReactorвчера в 22:18

Сбербанк: россияне стали меньше экономить на еде

ПРАЙМвчера в 06:19

Индекс потребительской уверенности в России растет после ослабления ограничений

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Потребительский «индекс Иванова» возвращается к норме

Российская газетавчера в 06:27

Больше половины россиян экономят на еде

Набатвчера в 20:00

Индекс потребительской уверенности россиян во 2 квартале вырос до минус 31%

Finam.Ruвчера в 05:16
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Общество

В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала

РИА Новости 00:42
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Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
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Музыка

Рок-группа The Rolling Stones выпустила песню 1974 года

Музыканты легендарной группы The Rolling Stones порадовали своих поклонников изданием песни, которая была написана в далеком 1974-ом.
Pravda.Ru вчера в 04:13
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Здоровье

В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения

Серия вскрытий погибших от коронавируса показала, что гибель пациентов спровоцировала вовсе не воспаление сердечной мышцы.
Уфимские Заметки 22 июля в 13:30
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
ToDay News Ufa вчера в 02:15
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Футбол

Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции

С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском вчера в 17:13
Технологии

WSJ сообщила о копировании компанией Amazon чужих технологий

Запуск некоторых продуктов Amazon разрушил бизнес ряда компаний, в которые корпорация инвестировала, пишет WSJ.
РБК вчера в 09:14
Общество

Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа

Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
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Футбол

Участницы конкурса красоты представили новую форму «Нижнего Новгорода»

Клуб решил прибегнуть к помощи участниц конкурса «Мисс ФК Нижний Новгород», организовав фотосессию с красивыми девушками, примеряющими на себе обновлённые комплекты форм.
Чемпионат вчера в 23:49
Футбол

«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» Дегенека

Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости 23 июля в 22:44
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Религия

Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии

Газета.Ru вчера в 06:40
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Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
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Шоу-бизнес

Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери

Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело 23 июля в 11:13
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Футбол

«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в 36-м туре чемпионата Италии

Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Аталантой" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество

В России назревает потребительский кризис

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости 23 июля в 18:17
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Происшествия

На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса

Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:54
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
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Киберспорт

Сокровищница Immortal Treasure II вышла в Dota 2

В ночь на 25 июля Valve выпустила вторую Immortal-сокровищницу, содержащую 11 предметов.
Dota2.ru вчера в 19:53
Политика

Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:54
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Происшествия

В армянской диаспоре заявили о сериях нападений на армян в Москве

Нападения азербайджанцев на армян в Москве происходят в течение последних десяти дней.
Lenta.ru вчера в 05:43
2
Армия и оружие

Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения

Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело вчера в 08:07
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Космос

Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году

Первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в ходе конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 сообщил о том, что Россия готовится создать сверхзвуковую ракету-носитель к 2024 году.
Live24 вчера в 08:01
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Общество

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 15:23
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Футбол

Химки — Зенит: прогноз Евгения Лешковича на 25 июля 2020

В среду «Зенит» провел заключительный матч чемпионата России. Команда из Северной столицы обыграла на выезде "Ростов" — 2:1.
BetOn 23 июля в 05:23
Автоспорт

«Формула-1» отменила этапы в четырех странах

"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости вчера в 10:38
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Экономика

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
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