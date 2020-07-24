Экономика
ПРАЙМСбербанк: россияне стали меньше экономить на еде
Россиян во втором квартале беспокоили здоровье и инфляция, при этом, несмотря на чувствительность к ценам, стало меньше экономящих на еде граждан, говорится в исследовании Сбербанком потребительских настроений россиян ("Ивановых").
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Индекс потребительской уверенности в России растет после ослабления ограничений
Adindex.ruвчера в 08:52
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Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
Музыка
Рок-группа The Rolling Stones выпустила песню 1974 года
Музыканты легендарной группы The Rolling Stones порадовали своих поклонников изданием песни, которая была написана в далеком 1974-ом.
Pravda.Ru вчера в 04:13
Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
Серия вскрытий погибших от коронавируса показала, что гибель пациентов спровоцировала вовсе не воспаление сердечной мышцы.
Уфимские Заметки 22 июля в 13:30
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
ToDay News Ufa вчера в 02:15
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском вчера в 17:13
Технологии
WSJ сообщила о копировании компанией Amazon чужих технологий
Запуск некоторых продуктов Amazon разрушил бизнес ряда компаний, в которые корпорация инвестировала, пишет WSJ.
РБК вчера в 09:14
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
Футбол
Участницы конкурса красоты представили новую форму «Нижнего Новгорода»
Клуб решил прибегнуть к помощи участниц конкурса «Мисс ФК Нижний Новгород», организовав фотосессию с красивыми девушками, примеряющими на себе обновлённые комплекты форм.
Чемпионат вчера в 23:49
Футбол
«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» Дегенека
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости 23 июля в 22:44
Религия
Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии
Газета.Ru вчера в 06:40
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело 23 июля в 11:13
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в 36-м туре чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Аталантой" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости 23 июля в 18:17
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса
Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:54
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
Киберспорт
Сокровищница Immortal Treasure II вышла в Dota 2
В ночь на 25 июля Valve выпустила вторую Immortal-сокровищницу, содержащую 11 предметов.
Dota2.ru вчера в 19:53
Политика
Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться
Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:54
Происшествия
В армянской диаспоре заявили о сериях нападений на армян в Москве
Нападения азербайджанцев на армян в Москве происходят в течение последних десяти дней.
Lenta.ru вчера в 05:43
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело вчера в 08:07
Космос
Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году
Первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в ходе конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 сообщил о том, что Россия готовится создать сверхзвуковую ракету-носитель к 2024 году.
Live24 вчера в 08:01
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 15:23
Футбол
Химки — Зенит: прогноз Евгения Лешковича на 25 июля 2020
В среду «Зенит» провел заключительный матч чемпионата России. Команда из Северной столицы обыграла на выезде "Ростов" — 2:1.
BetOn 23 июля в 05:23
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости вчера в 10:38
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26