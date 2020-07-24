Россиян во втором квартале беспокоили здоровье и инфляция, при этом, несмотря на чувствительность к ценам, стало меньше экономящих на еде граждан, говорится в исследовании Сбербанком потребительских настроений россиян ("Ивановых").

Сбербанк: россияне стали меньше экономить на еде

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