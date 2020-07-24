Экономика
ПРАЙМСбербанк: россияне стали меньше экономить на еде
Россиян во втором квартале беспокоили здоровье и инфляция, при этом, несмотря на чувствительность к ценам, стало меньше экономящих на еде граждан, говорится в исследовании Сбербанком потребительских настроений россиян ("Ивановых").
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Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Происшествия
В сети появилось видео нападения на магазин «Армянский дом» в Москве
Видео нападения на магазин "Армянский дом" в Москве опубликовал российский журналист-международник Аббас Джума.
Sputnik Армения 11:04
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Единоборства
Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Финансы
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
Экономика
Цена золота достигла рекордного максимума с 2011 года
В ходе торговой сессии золото подорожало на 0,6%. В данный момент за тройскую унцию на бирже необходимо заплатить около 1,9 тыс. долларов.
ГЛАС.RU 10:02
Общество
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории
Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом.
REGNUM 03:13
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика
Саркози считает Путина человеком, который всегда держит слово
Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший республику в 2007-2012 годах, считает российского лидера Владимира Путина человеком, последовательно приверженному своему слову.
ТАСС 10:50
Политика
Захарова пообещала укреплять сотрудничество с Китаем после слов Помпео
MFA Russia / via Globallookpress.com Россия и дальше будет укреплять сотрудничество с Китаем, поскольку это важнейший фактор стабилизации в мире.
РЕН ТВ 11:19
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Наука
Коронавирус может распространяться на расстояние больше восьми метров
Как сообщает ToDay News Ufa, раньше считалось, что коронавирус способен распространяться на расстоянии до 4 метров.
ToDay News Ufa 09:40
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
Здоровье
Астраханская область вошла в топ-5 по педикулёзу
Астраханская область вошла в топ-10 по количеству заражённого вшами населения.
Астраханские новости 02:24
Здоровье
Россия сняла ограничения на въезд для граждан Британии, Турции и Танзании
Россия разрешит въезд гражданам Великобритании, Турции и Танзании, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 11:10
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
Футбол
Защитник «Зенита» попрощался с «Уфой»
Защитник «Зенита» Данил Круговой попрощался с «Уфой», где играл в аренде. Теперь он возвращается в петербургский клуб.
Спорт день за днем 06:51
Финансы
ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей
ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Finam.Ru 03:28
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса, сообщает пресс-служба кабмина.
Москва 24 09:54
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Структуру календаря уже утвердил исполнительный комитет РФС.
Бомбардир.ру 07:18
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20