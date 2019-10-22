Экономика
КоммерсантъСбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях
Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка в исследовании «Индекс Иванова», посвященном изучению потребительских настроений.
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с чего всё началось
Как говорится в поступившем в “Ъ” пресс-релизе, улучшение потребительского настроения аналитики связывают с увеличением реальных доходов, снижением инфляции и отсутствием негативных экономических новостей.Коммерсантъвчера в 10:51
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Армия и оружие
Турция заявила об окончании военной операции в Сирии
Как сообщает сейчас агентство наступление турецких войск в Сирии полностью прекращено.
Новостной фронт вчера в 22:34
Здоровье
О смертельной опасности аспирина для детей рассказала врач
Врачом-терапевтом и иммунологом Ириной Ярцевой дано разъяснение, почему именно прием таблеток аспирина противопоказан малолетним пациентам с любыми заболеваниями, сообщает информационный сайт российского телеканала «Звезда».
Ugpressa.ru вчера в 13:32
Наука
Ученые рассказали о смертельной опасности храпа
МИР 24 21 октября в 00:35
Общество
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Происшествия
Два человека задержаны после перестрелки фермеров под Ростовом
Два человека были задержаны в Ростовской области после перестрелки на хуторе Чернозубовка, в результате которой погибли пять человек.
Известия 03:29
Происшествия
Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском
В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Известия 03:14
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Общество
Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей
Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Политика
Госдеп США нашёл «дыры» в договорённостях России и Турции по Сирии
В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сделал заявление по поводу достигнутых 22 октября 2019 года договорённостей между Россией и Турцией по региону на северо-востоке Сирии.
ИА REX 04:21
Происшествия
На Урале пропала 14-летняя девочка
Вести.Ru 03:55
Политика
Президент Египта пригласил Путина на закладку АЭС
Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси заявил, что ждет президента РФ Владимира Путина для участия в церемонии закладки египетской АЭС, а также для подписания контракта о запуске российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.
Якутия 24 04:00
Политика
Масляков прокомментировал назначение бывшего игрока КВН в СНБО Украины
Президент Международного союза Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков прокомментировал назначение шоумена и бывшего участника КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
News.ru вчера в 09:34
Политика
Чавушоглу назвал Пескова одним из самых лучших специалистов по Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова одним из самых крупных российских специалистов по Турции.
РЕН ТВ 04:10
Спорт
В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре
Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
RT на русском 03:24
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
Общество
Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
Иммиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Чемпионат вчера в 23:19
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать экс-футболист
Бывший игрок в американский в футбол, ныне боец смешанных единоборств (ММА) американец Грег Харди хочет провести бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве 9 ноября, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 18:50
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Происшествия
Пассажир автобуса распылил газ в кондуктора на Хрустальной
Инцидент произошел 22 октября около 22:20 в салоне автобуса. По словам кондуктора, пассажир отказался платить за проезд.
Gazeta.SPb 03:28
Здоровье
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Диетолог рекомендует почаще устраивать белковый завтрак.
Соловей.Инфо 03:29
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
РБК 21 октября в 15:58
Авто
В России появился уникальный автодом Урал Next за 16,5 млн рублей
Автодом построен на базе "Урала Next", отличается высоким уровнем качества, оснащения и ценником в 16 500 000 рублей.
Российская газета 04:00