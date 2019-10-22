с чего всё началось

Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка в исследовании «Индекс Иванова», посвященном изучению потребительских настроений.

Сбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях

Армия и оружие Турция заявила об окончании военной операции в Сирии Как сообщает сейчас агентство наступление турецких войск в Сирии полностью прекращено.

Здоровье О смертельной опасности аспирина для детей рассказала врач Врачом-терапевтом и иммунологом Ириной Ярцевой дано разъяснение, почему именно прием таблеток аспирина противопоказан малолетним пациентам с любыми заболеваниями, сообщает информационный сайт российского телеканала «Звезда».

Общество Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.

Происшествия Два человека задержаны после перестрелки фермеров под Ростовом Два человека были задержаны в Ростовской области после перестрелки на хуторе Чернозубовка, в результате которой погибли пять человек.

Происшествия Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.

Шоу-бизнес Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.

Общество Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.

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Политика Чавушоглу назвал Пескова одним из самых лучших специалистов по Турции Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова одним из самых крупных российских специалистов по Турции.

Спорт В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Экономика В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.

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Единоборства Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать экс-футболист Бывший игрок в американский в футбол, ныне боец смешанных единоборств (ММА) американец Грег Харди хочет провести бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве 9 ноября, сообщает MMA Junkie.

Общество Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти» Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".

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Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

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Путешествия Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.