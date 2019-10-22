Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях

Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка в исследовании «Индекс Иванова», посвященном изучению потребительских настроений.
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с чего всё началось
Как говорится в поступившем в “Ъ” пресс-релизе
, улучшение потребительского настроения аналитики связывают с увеличением реальных доходов, снижением инфляции и отсутствием негативных экономических новостей.
Коммерсантъвчера в 10:51

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В Сбербанке сообщили, что россияне стали реже экономить на медицинских расходах

ТАССвчера в 10:09

«Индекс Иванова»: настроения потребителей заметно улучшились в III квартале

ПРАЙМвчера в 10:24

Сбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях

Коммерсантъвчера в 10:51

Сбербанк увидел у среднего класса рост уверенности по «индексу Иванова»

РБКвчера в 16:15

Кино заменит кафе

Российская газетавчера в 13:20

Средний класс продемонстрировал рекордный почти за три года оптимизм

Forbesвчера в 12:18

Сбербанк сообщил о росте потребительской уверенности среднего класса в России

Ведомостивчера в 13:26
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Армия и оружие

Турция заявила об окончании военной операции в Сирии

Как сообщает сейчас агентство наступление турецких войск в Сирии полностью прекращено.
Новостной фронт вчера в 22:34
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О смертельной опасности аспирина для детей рассказала врач

Врачом-терапевтом и иммунологом Ириной Ярцевой дано разъяснение, почему именно прием таблеток аспирина противопоказан малолетним пациентам с любыми заболеваниями, сообщает информационный сайт российского телеканала «Звезда».
Ugpressa.ru вчера в 13:32
Наука

Ученые рассказали о смертельной опасности храпа

МИР 24 21 октября в 00:35
Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Происшествия

Два человека задержаны после перестрелки фермеров под Ростовом

Два человека были задержаны в Ростовской области после перестрелки на хуторе Чернозубовка, в результате которой погибли пять человек.
Известия 03:29
Происшествия

Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Известия 03:14
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Происшествия

Названа возможная причина гибели трёх человек на руднике Таймырский

RT на русском 02:33
Общество

Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей

Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Политика

Госдеп США нашёл «дыры» в договорённостях России и Турции по Сирии

В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сделал заявление по поводу достигнутых 22 октября 2019 года договорённостей между Россией и Турцией по региону на северо-востоке Сирии.
ИА REX 04:21
Происшествия

На Урале пропала 14-летняя девочка

Вести.Ru 03:55
Политика

Президент Египта пригласил Путина на закладку АЭС

Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси заявил, что ждет президента РФ Владимира Путина для участия в церемонии закладки египетской АЭС, а также для подписания контракта о запуске российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.
Якутия 24 04:00
Политика

Масляков прокомментировал назначение бывшего игрока КВН в СНБО Украины

Президент Международного союза Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков прокомментировал назначение шоумена и бывшего участника КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
News.ru вчера в 09:34
Политика

Чавушоглу назвал Пескова одним из самых лучших специалистов по Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова одним из самых крупных российских специалистов по Турции.
РЕН ТВ 04:10
Спорт

В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре

Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
RT на русском 03:24
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
Общество

Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Иммиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Чемпионат вчера в 23:19
Единоборства

Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать экс-футболист

Бывший игрок в американский в футбол, ныне боец смешанных единоборств (ММА) американец Грег Харди хочет провести бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве 9 ноября, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 18:50
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Происшествия

Пассажир автобуса распылил газ в кондуктора на Хрустальной

Инцидент произошел 22 октября около 22:20 в салоне автобуса. По словам кондуктора, пассажир отказался платить за проезд.
Gazeta.SPb 03:28
Здоровье

Белковый завтрак поможет убрать жир на животе

Диетолог рекомендует почаще устраивать белковый завтрак.
Соловей.Инфо 03:29
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Авто

В России появился уникальный автодом Урал Next за 16,5 млн рублей

Автодом построен на базе "Урала Next", отличается высоким уровнем качества, оснащения и ценником в 16 500 000 рублей.
Российская газета 04:00
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