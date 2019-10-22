Экономика
КоммерсантъСбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях
Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка в исследовании «Индекс Иванова», посвященном изучению потребительских настроений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия
Эксперт оценил стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Стоимость золота в сейфе, который был найден на месте прорыва дамб в Красноярском крае, оценил сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов.
Национальная служба новостей 12:31
Культура
В этом году на «Евровидение» Украина будет выбирать не только конкурсантов
Правила отбора на «Евровидение» в 2020 году на Украине поменялись, и теперь зрители могут выбрать состав жюри Нацотбора.
Украина.ру 11:04
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова зарабатывает на сыне Тимати
23-летняя модель Анастасия Решетова, которая недавно родила рэперу Тимати сына, не намерена сидеть без дела.
ТВ Центр 06:13
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Общество
Польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова экстрадируют в Россию.
РБК 09:29
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! вчера в 08:03
Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Игорь Петренко едва не погиб после развода с Екатериной Климовой
Игорь Петренко и Екатерина Климова официально развелись в 2014 году.
StarHit.ru 12:00
Политика
Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Авто
Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT
В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe вчера в 14:54
Авто
Новосибирцу начислили налог в 273 тысячи рублей из-за Bentley
Московский Комсомолец 11:36
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 17:53
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:50
Финансы
Курс рубля начал расти к доллару и евро
Рубль начал расти к доллару и евро на открытии торгов 22 октября.
News.ru 03:32
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
News.ru 06:50
Политика
В ДНР украинского журналиста осудили на 15 лет за шпионаж
15 лет тюрьмы получил украинский журналист Станислав Асеев по решению Апелляционной палаты Верховного суда самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Росбалт 04:48
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 10:40
Происшествия
У жителей тюменской деревни Ачиры нашли опасную гаффскую болезнь
Зараенная рыба является токсичной, однако от человека к человеку не передается.
Московский Комсомолец 07:50
Игры
Новые факты о Star Wars Jedi: Fallen Order – возможный шедевр
Второй режим позволит иметь 60 кадров в секунду при разрешении 1080 р. Тем не менее создатели не утверждают, что Star Wars Jedi: Fallen Order будет всегда иметь стабильные 60 FPS, но акцентируют внимание на том, что старались приблизиться к этому достаточно близко.
Goroday.ru 20 октября в 18:58
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 1:2 (Серия буллитов)
«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 Б. Заброшенной шайбой в составе хозяев отметился Сакари Маннинен, у гостей отличился Свен Андригетто.
Спорт-Экспресс 12:44
Общество
Количество заключенных в России достигло исторического минимума
"Следуют отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России", — добавили в пресс-бюро.
РИА Новости 03:31
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Общество
Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола
Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
РИА Новости 10:44
Политика
Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Космос
NASA показало красочный взрыв сверхновой [ВИДЕО]
Американское космическое агентство NASA опубликовало видеоролик, в котором наглядно показан процесс взрыва сверхновой.
Городской портал Новый Нижний 19 октября в 11:31
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Общество
Суд в Киеве снял обвинения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова
Печерский районный суд Киева снял обвинения с Владимира Тюрина в убийстве в 2017 году бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Известия 13:09